Perfume寶島放電玩台式釣蝦
中國時報
報導溫博鈞
日本人氣電音女團「Perfume」2日在台開唱，特地運了4個貨櫃來台，這是樫野有香、西脇綾香與大本彩乃3名成員第5次台灣演出、第3次在台舉行個唱。1日抵台的Perfume此行下榻君品酒店，酒店精心特製高跟鞋造型蛋糕迎賓，她們對住宿餐飲均無特殊要求，還開心體驗台式釣蝦，品嘗燒仙草、銀耳芋頭湯，晚餐則外帶小籠包、廣東粥，最後以腳底按摩結束滿檔的第一天。
昨晚演唱會以最新專輯《FUTURE POP》為主題，用高科技巨幕揭開序幕，為讓炫麗的燈光設計能夠原味呈現，會場四周全拉上黑色布幕，讓舞台中央出神入化的燈光投射，與三姝精準一致的舞蹈動作合而為一。她們帶來〈If You Wanna〉、〈TOKYO GIRL〉、〈Polyrhythm〉、〈無限未來〉等暢銷單曲、共演唱16曲，對前天機場接機盛況，團員也用中文感謝：「看到很多人來機場，我們很開心，大家一起High！」
大喊「不會忘記今天」
她們與歌迷互動的「P.T.A.時間」貼心再度熱唱五月天〈Do You Ever Shine〉日文版，炒High全場氣氛。離別前她們大喊：「我不會忘記今天！See you again！」Perfume預定今日離台，班機不公開。
(中國時報)
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