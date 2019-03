Perfume寶島放電玩台式釣蝦

2019年03月03日 04:10 中國時報 報導溫博鈞

日本人氣電音女團「Perfume」2日在台開唱,特地運了4個貨櫃來台,這是樫野有香、西脇綾香與大本彩乃3名成員第5次台灣演出、第3次在台舉行個唱。1日抵台的Perfume此行下榻君品酒店,酒店精心特製高跟鞋造型蛋糕迎賓,她們對住宿餐飲均無特殊要求,還開心體驗台式釣蝦,品嘗燒仙草、銀耳芋頭湯,晚餐則外帶小籠包、廣東粥,最後以腳底按摩結束滿檔的第一天。

昨晚演唱會以最新專輯《FUTURE POP》為主題,用高科技巨幕揭開序幕,為讓炫麗的燈光設計能夠原味呈現,會場四周全拉上黑色布幕,讓舞台中央出神入化的燈光投射,與三姝精準一致的舞蹈動作合而為一。她們帶來〈If You Wanna〉、〈TOKYO GIRL〉、〈Polyrhythm〉、〈無限未來〉等暢銷單曲、共演唱16曲,對前天機場接機盛況,團員也用中文感謝:「看到很多人來機場,我們很開心,大家一起High!」

大喊「不會忘記今天」

她們與歌迷互動的「P.T.A.時間」貼心再度熱唱五月天〈Do You Ever Shine〉日文版,炒High全場氣氛。離別前她們大喊:「我不會忘記今天!See you again!」Perfume預定今日離台,班機不公開。

