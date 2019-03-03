新垣結衣「戀舞」出自Perfume恩師

2019年03月03日 04:10 中國時報 報導溫博鈞

日女團「Perfume」自小學五年級起就師事舞蹈老師MIKIKO至今，MIKIKO也擔任她們所有表演的舞蹈設計，她曾創作星野源在日劇《月薪嬌妻》的「戀舞」造成模仿風潮，去年底《紅白歌合戰》中椎名林檎與宮本浩次的〈獸行小路〉也由她擔任編舞，2020年MIKIKO更將擔任東京奧運典禮儀式表演創作者之一。

MIKIKO的編舞在前奏階段就會有記憶點藏在其中，讓Perfume演唱會現場總在前奏一下全場立即沸騰。她的舞蹈常以手勢為多，像星野源「戀舞」歌詞中「超越夫婦」、「兩人」就用兩根手指的組合具現；Perfume的〈巧克力迪斯可〉中「情人節」也由「2、1、4」手勢表現。

對於「戀舞」的人氣，MIKIKO將功勞讓給新垣結衣，「因為她的示範，所以大家就跟著模仿！」MIKIKO也稱讚Perfume成員們：「她們已懂得如何跳出Perfume的味道，雖然說跳得汗流浹背也是一種精彩，但我喜歡她們現在這樣跳得看似輕鬆，卻又表現出強烈節奏感！」

(中國時報)