李洪基誓Hold肌 防粉絲兵變
韓團FTISLAND主唱李洪基展開巡迴演唱會，2日恰逢他29歲生日，晚上在台北國際會議中心開唱，和2300位台粉共度，這也是他入伍前最後一場海外演唱會，他向歌迷保證：「我去當兵時即使在廁所都會練習唱歌的，有粉絲擔心我當兵皮膚會變差，我休假會去美膚，一定會以現在的臉孔回歸！」
開場李洪基用招牌的滄桑嗓音深情演唱〈後知後覺〉及〈下雨了〉，解釋現場將以個人專輯的歌曲為主，「我是個新人歌手，我會努力的，請多指教，大家放鬆，把這邊當成Lounge Bar就好。」接著他一連帶來多首電音舞曲，熱情跟粉絲喊話：「熱起來了吧，你們不跳我就不跳了，觀眾席有椅子不方便，旁邊不是有走道嗎？走出來跳啊！」
化身感情諮商師
228連假多組韓星來台，他裝哭腔說：「我知道SHINee的珉豪、BLACKPINK有來，謝謝你們來看我，你們很帥很可愛！」中場互動環節宛如愛情急診室，有女粉絲寫信問他，男友常出差該如何化解思念？他提起以前在FTISLAND時期，一巡迴就是1個月才回來，「那時候情侶最容易吵架，那到底該怎麼做呢？」他思索一下，脫口：「我也想知道該怎麼辦。」笑說只能多體諒包容，因為這就是人生。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。