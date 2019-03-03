李洪基誓Hold肌 防粉絲兵變

2019年03月03日 04:10 中國時報 李承陽 報導

韓團FTISLAND主唱李洪基展開巡迴演唱會，2日恰逢他29歲生日，晚上在台北國際會議中心開唱，和2300位台粉共度，這也是他入伍前最後一場海外演唱會，他向歌迷保證：「我去當兵時即使在廁所都會練習唱歌的，有粉絲擔心我當兵皮膚會變差，我休假會去美膚，一定會以現在的臉孔回歸！」

開場李洪基用招牌的滄桑嗓音深情演唱〈後知後覺〉及〈下雨了〉，解釋現場將以個人專輯的歌曲為主，「我是個新人歌手，我會努力的，請多指教，大家放鬆，把這邊當成Lounge Bar就好。」接著他一連帶來多首電音舞曲，熱情跟粉絲喊話：「熱起來了吧，你們不跳我就不跳了，觀眾席有椅子不方便，旁邊不是有走道嗎？走出來跳啊！」

化身感情諮商師

228連假多組韓星來台，他裝哭腔說：「我知道SHINee的珉豪、BLACKPINK有來，謝謝你們來看我，你們很帥很可愛！」中場互動環節宛如愛情急診室，有女粉絲寫信問他，男友常出差該如何化解思念？他提起以前在FTISLAND時期，一巡迴就是1個月才回來，「那時候情侶最容易吵架，那到底該怎麼做呢？」他思索一下，脫口：「我也想知道該怎麼辦。」笑說只能多體諒包容，因為這就是人生。

(中國時報)