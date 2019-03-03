朴志訓中文撩妹拉褲頭引尖叫

2019年03月03日 04:10 中國時報 報導溫博鈞

韓國限時男團「WANNA ONE」人氣成員朴志訓空降寶島，2日成為該團第一個來台舉辦粉絲見面會的團員。朴志訓以一段熱舞開場後用中文打招呼：「我很想你們喔！台灣MAY（粉絲暱稱）們！在我心裡收藏！」他對這次海外首場演出相當重視，2小時見面會中連換4套服裝，展現他可愛、紳士、王子等不同風采。

昨朴志訓演唱團體時期的〈I Wanna Have〉、〈11〉、李大輝製作歌曲〈Young 20〉、〈Hide and Seek〉等夯曲；在「DIY棉花糖」橋段，他親手製作粉紅色棉花糖送給粉絲，許多歌迷高舉他裸身腹肌的海報鼓譟，他搞笑吐槽：「裸著身體做菜不禮貌！」主持人起鬨要他秀腹肌，他立即轉身拉褲頭、引來全場尖叫，他卻說：「我只是整理一下衣服啦！」

演出尾聲時朴志訓說：「大家不要擔心，腹肌你們會有機會見到！我會再來台灣見MAY，為了這個承諾我會更努力的！」最後與粉絲擊掌時，一名粉絲因太過興奮竟然昏倒，朴志訓對突如其來的狀況顯得有些緊張，所幸該粉絲經護理人員看護後無大礙。

(中國時報)