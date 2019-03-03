朴志訓中文撩妹拉褲頭引尖叫
中國時報
報導溫博鈞
韓國限時男團「WANNA ONE」人氣成員朴志訓空降寶島，2日成為該團第一個來台舉辦粉絲見面會的團員。朴志訓以一段熱舞開場後用中文打招呼：「我很想你們喔！台灣MAY（粉絲暱稱）們！在我心裡收藏！」他對這次海外首場演出相當重視，2小時見面會中連換4套服裝，展現他可愛、紳士、王子等不同風采。
昨朴志訓演唱團體時期的〈I Wanna Have〉、〈11〉、李大輝製作歌曲〈Young 20〉、〈Hide and Seek〉等夯曲；在「DIY棉花糖」橋段，他親手製作粉紅色棉花糖送給粉絲，許多歌迷高舉他裸身腹肌的海報鼓譟，他搞笑吐槽：「裸著身體做菜不禮貌！」主持人起鬨要他秀腹肌，他立即轉身拉褲頭、引來全場尖叫，他卻說：「我只是整理一下衣服啦！」
演出尾聲時朴志訓說：「大家不要擔心，腹肌你們會有機會見到！我會再來台灣見MAY，為了這個承諾我會更努力的！」最後與粉絲擊掌時，一名粉絲因太過興奮竟然昏倒，朴志訓對突如其來的狀況顯得有些緊張，所幸該粉絲經護理人員看護後無大礙。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。