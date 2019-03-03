2019年03月03日 04:10 中國時報 潘鈺楨 專訪

蕭珮瑩混搭Austin. W × Saint James聯名設計條紋長袖T shirt 4800元、設計師訂製款短版西外1萬2000元與牛仔七分褲4200元。（陳俊吉攝）

紀璽安穿上Austin. W × Saint James聯名設計條紋長袖T shirt 5800元，與科技面料設計長褲1萬800元。（陳俊吉攝）

王郁婷演繹Austin. W × Saint James聯名條紋長袖T shirt 5800元與花瓣窄裙2080元。（陳俊吉攝）

吳日云小檔案

台灣新銳設計師吳日云自創品牌Austin. W，去年與百年法國條紋衣品牌Saint James跨界合作，推出的2019春夏聯名系列大獲好評，吳日云今年2月起在台北增設長期櫃位，要帶來更多女裝，更多風格選品，與更多的法式優雅。

身為Saint James在台唯一欽點的設計師，吳日云說，雖是與大牌合作，但創作過程很自由，Austin. W使用Saint James最具代表的條紋衣GUILDO與MINQUIERS MODERN為基底，添加他擅長的拼接、立體裁剪與3D印花等細節，像是可拆式袖子與袖上裝飾。Saint James對他的設計很滿意，驚豔竟能夠把條紋變有趣，可以很正裝，也可以很休閒。這次合作讓他學到很多，「過去比較沒有國外採購經驗，前期花很多時間跟國外進貨、報關。」

日常生活成靈感

吳日云說，他的每一季服裝都跟生活息息相關，過去做過全球暖化、人工智慧等主題，日常生活是他很重要的養分，像是衣服上的3D印花，靈感來自法國導演尚盧高達（Jean-Luc Godard）的黑白電影《斷了氣》劇照、場景、古典裝飾主義。他的靈感相當多，許多點子都在等待適合的時間點發表，「像是天文星象也很想做，但要做很多資料研究，最近一直在開發。」

Austin. W的服裝年齡落在32至45歲，吳日云懂這個階段的人，講究細節，喜歡基本色穿搭。Austin. W的服裝多以灰階色調為主，透過灰色跟不同顏色組合，「品牌裡面不會有太粉嫩、鮮豔的顏色。」他認為灰色是中性、未來感的色彩，給人感覺沉穩，跟他的個性很像，「喜歡取中間值，不太會表露自己的情緒，開心或不開心，大家都不會看見，只會反映在作品裡。」事實上，他將品牌精神訂為「無聲的存在（Silent Presents）」，正是對他的作品與個性最直接的描述。

受女神卡卡青睞

他的情緒確實被某些人看到。他大三就自創品牌，將少量衣服拿去店家寄賣，衣服曾在中山站的小店被林依晨買走。後來女神卡卡（Lady Gaga）2012年來台演唱，也選中還是學生的他所設計的衣服。吳日云記得，那時學校挑了好幾件給卡卡挑選，沒想到卡卡相中他的作品帶回美國，他猜測：「可能剛好符合《天生完美》這張專輯想傳達的概念。」雖然卡卡並未帶話或對他多說什麼，但無疑給還是學生的他一個莫大鼓勵。

年紀輕輕就擁有個人品牌，他分析利與弊，坦言年輕設計師經驗不足，敢衝但不一定對，每件事都必須花時間嘗試，可惜的是嘗試過程中可能有些人就放棄或被淘汰。不過年輕人對科技接受度高是一大優勢，好比他曾推出「虛擬試衣」，把服裝建模至系統，有些女生喜歡逛街但懶得試穿，這樣的體驗方式，可創造一個新的消費型態。

理念商業取平衡

他分析自己的設計，盡量在理念與商業兩方取得平衡，畢竟成立個人品牌很燒錢，要帶領6位員工的他還是要考量商品販賣性。所以他不排斥在設計裡加入國外流行趨勢，他舉例：「顧客會直接問我有沒有出飛行外套或是老爹鞋，或是今年代表色珊瑚紅的商品。」對他而言，他不只是在賣衣服、賣設計，「其實每一季都在教育消費者一個全新穿搭方法、生活態度。」

(中國時報)