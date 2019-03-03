秀導黃怡方讚Austin. W簡單乾淨

2019年03月03日 04:10 中國時報 潘鈺楨 專訪

伊林秀場導演黃怡方，因台北魅力展與吳日云有了合作契機，她從Austin. W的作品中看到趣味活潑、幽默感，又帶著簡單乾淨，她笑說：「通常看設計師的衣服就可以抓出設計師的個性，（那場合作）是蠻輕鬆過關的一場秀！」

黃怡方認為Austin. W的衣服不適合太豔麗或體型壯碩的模特兒，所以她多挑選體型偏瘦、自然乾淨的模特兒走秀。她讚吳日云相當尊重秀導，其實在國外秀場上，導演反而比設計師擁有更大的決定權來主導一場秀該有的樣貌與走向，黃怡方說：「當設計師，跟設計一場秀是兩件事，設計師的品味展現個人美學，但服裝秀比較商業導向。」

她透露當秀導多年當然遇過許多「不可能的任務」，好比有的顧客只有20套衣服卻要她設計半小時的秀，或是預算只有10萬，卻想做出100萬的秀，怎麼解決？她笑說：「只好請經紀人去要錢囉！」

(中國時報)