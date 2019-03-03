溫昇豪陳志強渣男相見歡
溫昇豪日前為宣傳主演的舞台劇《瘋狂偶像劇》到電視台錄影，趁空檔去隔壁攝影棚探班正在拍《炮仔聲》的好哥兒們陳志強，同屬伊林娛樂的師兄弟兩人還開心合影。陳志強因演出負心漢「張正浩」而被愈罵愈紅，他看到與曾以《犀利人妻》「溫瑞凡」大紅的溫昇豪合照時，忍不住大笑：「哇！兩大渣男合體耶，實在太有趣了！」
兩人多年前一起演出《我們發財了》，那時溫昇豪剛加入伊林娛樂，彼此感情十分要好，沒想到許久不見的好友會來探班，讓他喜出望外，還出現「溫瑞凡」和「張正浩」兩大戲劇渣男合體的有趣畫面；現實中對感情專一的好老公、好爸爸溫昇豪馬上自清：「我不當負心漢很久了啦！」
阿嬤入戲狂罵孫
自從陳志強在劇中背叛吳婉君飾演的「家雯」、攀上王宇婕飾演的千金小姐「妍熙」後，許多網友大罵「張正浩」，也罵陳志強怎麼能演得那麼渣，讓觀眾看了又愛又恨。就算「渣浩」被罵好渣好醜，但陳志強說，只要罵的是角色，他都覺得很有趣，看得也很開心，代表觀眾對他詮釋這角色的肯定，他還偷偷爆料，接下來張正浩還會渣出新高度，「敬請期待『王張正浩』！」
他之前曾遇到入戲的阿嬤指著他罵：「你金么壽骨喔，家雯這麼好，你還去找狐狸精。」原以為過年回南部時，也會被親戚或鄰居指著罵，結果過去2、30年從沒找過他拍照鄰居阿姨們，竟跟他說：「強強，你演的張正浩實在有夠壞的。」但一碎念完就開始一直摸他，誇他在電視上好帥又好壞，最後再問一句「啊你可以跟我拍照嗎」。就連以前不常到樓下走動的媽媽，最近幾個月也常下樓，每天很多鄰居阿姨都會熱情跟她討論劇情，「聽到街坊鄰居誇我演得好，媽媽也覺得開心驕傲。」
壓力上身體重掉
不過角色塑造成功的代價也不小，陳志強說，從戲開拍至今將近4個月，他前幾天才第一次有休息時間走進健身房，最近聽到太多人說他變瘦，一量體重竟發現真的暴跌5公斤，原本85公斤的他，剩下80公斤，「我以前最瘦是82公斤，少掉的5公斤當中，肌肉才掉1公斤多，另外3公斤都是體脂肪，連體脂肪都掉到剩下9。」他無奈地說，因為平常只要進入開工模式就會壓力上身，加上又累，根本沒胃口、也吃不下。
(中國時報)
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