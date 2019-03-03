Gino體悟存錢才能照顧家人
孫德榮罹癌第三期日前舉辦生前告別式。
孫德榮2013年9月罹患膀胱癌3期，日前舉辦生前告別式，子弟兵5566王仁甫與Gino也現身會場，Gino 2日受邀擔任「國際街舞大賽」評審，他表示當天到了會場才知道是辦告別式，整個人嚇到。
Gino透露，孫德榮家男生都在59歲過世，今年又是他59歲生日，擔心自己熬不過今年才會舉辦生前告別式，把親朋好友都找來聚一聚，「看到他辦生前告別式本來覺得心疼，後來看他正面面對，反而替他感到開心。」雖然自己還年輕，未來若自己遇到，也會效仿他辦生前告別式。
孫德榮生病這2年，Gino常去陪他聊天，讓他體悟到要多賺點錢，以後才有能力照顧身邊的人，尤其前陣子遇到職業倦怠，在孫德榮開導下，才接拍第一部八點檔，讓他想趁現在多存點錢，以後單身到老才可照顧自己，被問到喜歡哪種型女生？他當場對舒子晨說：「妳不錯啊！」發揮撩妹功力。
他幾年前跳舞時，曾因後空翻摔傷，腰椎裂開休息3年，曾一度自覺沒藝人的價值萌念退出，幸好遇到神醫才慢慢康復。
(中國時報)
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