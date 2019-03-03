黃鐙輝抓96歲常楓賣萌自拍
「演藝人協會」理事長楊光友首次獲邀擔任第3屆「台北市影視武術技藝職業工會」理事長，1日晚舉辦春酒，老中青演員齊聚，場面溫馨。37歲、資歷「最菜」的黃鐙輝在現場蒐集和前輩們合影，還抓著96歲的常楓玩自拍，他說經典不可抹滅，「在這種場合一次看到這麼多大明星，我覺得是上輩子燒好香，很有福報。」
新婚的導演明金成帶趙駿亞、陳德烈、洪小鈴出席，康康、唐從聖則帶著黃鐙輝。黃鐙輝表示，很羨慕康康認識許多前輩，「亞洲影帝江彬紅的時候，我還沒出生，看到他有種祖師爺的感覺，這場合像『群星會』，以前在電視上想見的都出現眼前，讓我覺得像作夢。」
楊光友籲耕耘文化
出席的劉尚謙，被問到兒子劉至翰前不久二度離婚，他說曾叮嚀兒子「閉上嘴巴，要開口就誇獎人家（兒子的前妻），40多歲的人，如果成熟度不夠，講話務必小心謹慎。」並提醒劉至翰對感情負責任，兒子是否有財務危機？他說：「我不知道，我又不用他的錢，他自己的決定自己善後，不是我來善後。」
楊光友語重心長說，希望擦亮演藝人協會及武術工會的招牌，並帶領台灣年輕和資深演員到大陸發展，「政治是一時的，文化才是永遠的，誰當選干我們什麼事，我們要做的是耕耘我們的文化。」希望大家「笑看政治」，別跟那些政治人物過度認真。
(中國時報)
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