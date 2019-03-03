網美餐廳 好吃又好拍

2019年03月03日 04:10 中國時報 黃唯淯 報導

台北君悅酒店「茶苑」情人節下午茶set，擺盤讓人心動不已。圖片提供台北君悅酒店、貳樓餐廳

台北君悅酒店「茶苑」的情人節下午茶相當受網美們歡迎。圖片提供台北君悅酒店、貳樓餐廳

針對西洋情人節與白色情人節，不少餐廳力推情人套餐，但好吃、好看的菜色畢竟不是天天有，君悅酒店和貳樓餐廳這次瞄準特殊料理，力推「好吃又好拍」，快邀自家姊妹去吃美食，拍照傳IG啦！

台北君悅酒店自推出「心心相印」（1680元＋10％）雙人下午茶套餐後就頗受各路網美好評，法籍主廚博豐安（Julien Perrinet）團隊推出多款鹹甜點心，不只在滋味上融化愛侶，精緻的擺飾與造型也是IG打卡必備。

台北君悅 雙人午茶香甜

主廚團隊共設計了多款不同主題的甜點和鹹點，同時以不同的色系／造型／裝飾做為裝飾重點。在外型上，取自邱比特與玫瑰心的造型，就是以兩塊心型帕馬森沙布聚餅乾中間填上香蕉奶霜，再以紅醋栗甜納許的酸將甜點的酸甜感帶出；或如甜點「愛情漩渦」，結合茉莉花茶奶餡與百香果醬。

鹹點的重頭戲放在豬腳餡餅上，酥脆的外皮底下包裹著軟嫩的肉質，搭配由甜菜根與秋葵的side dish，並淋上青蘋果醬，一次品嘗帶有豐美油脂、清新田園自然甘甜與略帶酸澀的醬汁風味。

而這次的「心心相印」雙人下午茶套餐，不只緊緊扣住情人們之間的酸甜愛情，乾淨而富有層次的香味與甜味也是許多人嚮往的純粹愛情觀，主廚博豐安打趣說：「愛情沒有期限，但下午茶有，想吃的話要把握時間喔！」「心心相印」雙人下午茶套餐於君悅酒店2樓茶苑接受點餐，自即日起開放至3月17日止。

貳樓 草莓甜點擄獲芳心

草莓的酸甜常讓人無法自拔，貳樓推出的「莓好雙重奏」絕對是「草莓控」本月必吃必拍必打卡的美食之一。「莓好雙重奏」共推出6款期間限定餐點，從蜜核桃莓莓雞沙拉、草莓起司瀑布雞翅、紅寶石脆雞班尼迪克蛋到草莓雪蓋和蛋糕與鬆餅，以驚人的草莓數量擄獲人心。

「紅寶石脆雞班尼迪克蛋」改良自貳樓餐廳名菜「水波班尼迪克蛋」，將過去的荷蘭醬改成草莓起司白醬，同時在周圍以新鮮草莓點綴；「草莓起司瀑布雞翅」則不管在味覺還是視覺上都給人驚喜，以草莓調製進粉紅起司醬後，將醬淋至剛起鍋熱氣騰騰的炸雞上。

全系列「莓好雙重奏」為貳樓期間限定餐點，自即日起至3月31日止於全台貳樓分店均可享用。

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(中國時報)