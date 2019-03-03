2019年03月03日 04:10 中國時報 黃唯淯 報導

Cavatina這支粉紅色氣泡酒市面少見，瓶身設計也讓人十分喜愛。圖片提供各品牌

小粒種蜜思嘉屬於可食用性葡萄，在北義與南法之間相當常見。圖片提供各品牌

時尚、易飲、好親近是娜隻貓最大特色。圖片提供各品牌

男性喝娜隻貓其實也無違和。圖片提供各品牌

娜隻貓特殊的水果風味和清爽口感，很容易吸引女性族群。圖片提供各品牌

第三代接手卡特倫堡酒廠後，將不少設備提升至全自動化。圖片提供各品牌

喝酒絕不是男人的專利，不少擄獲女性芳心的酒款其實不止易飲，內裡學問還真的不少。以氣泡酒來說，不管是釀造法還是發酵手法，又或是美麗的包裝，不管自飲還是送禮，都能擄得美女芳心。

最能征服初學者酒款

Moscato 果香微甜不澀

■Moscato可說是目前公認最易飲，也最能征服初學者的酒款。它獨特的荔枝與蘋果香氣微甜不澀，加上只比啤酒高一些的低酒精度特色，讓它成為市場上最具指標性的即飲型氣泡酒。Moscato採用蜜思嘉葡萄釀造，蜜思嘉葡萄並不是指單一品種，經過幾十年來的改良，目前蜜思嘉的品種大多以小粒種蜜思嘉（Muscat Blanc a Petits Grains）、亞歷山大蜜思嘉（Muscat of Alexandria）兩種為大宗。

小粒種蜜斯嘉的歷史較為悠久，最大特色是淡色系近白的外皮，釀製成品的甜度、香氣與酒精度都較高，在北義和南法較為常見；而澳洲也有些許小粒種蜜思嘉，但外皮較深，釀造出來的酒體也較渾厚。而相較於小粒種的體型，亞歷山大蜜思嘉雖然發展時期與小粒種差不多，但應用上就少了許多。但這種葡萄最大的特色是能耐熱，加上它特有的玫瑰與薄荷香氣，仍舊讓亞歷山大蜜思嘉有不少死忠擁護者。

Cavatina粉紅氣泡酒的葡萄品種選用小粒種蜜思嘉，所摘取的蜜思嘉以粉紅色外皮為主，葡萄皮上的色素成就了淡粉色酒體，是粉紅Moscato甜氣泡酒的獨特賣點。而這支Moscato也遵循義大利Prosecco的二次發酵釀造做法，第2次採用鋼槽發酵的「夏馬槽」發酵法，帶來的是較為明顯，結構強勁的氣泡，直接的影響就是這支粉紅氣泡Moscato喝起來除了清爽乾淨外，更有生命力。

娜隻貓乳酸發酵風味獨特

■Naschkatzchen是德文小貓的意思，台灣消費者都習慣叫它「娜隻貓」。這支有著討喜外觀、口感也清甜舒爽的水果酒，是以55％白酒加4％的天然水果以低脂乳酸發酵而成，口感清爽微酸，是非常好入口的香甜微氣泡酒。娜隻貓出自德國卡特倫堡酒廠（Katlenburge），這是間以釀製傳統水果酒起家的酒廠。在釀製水果酒之前，1925年創立時的卡特倫堡廠是以生產果汁起家，其實對釀造酒有研究的人都知道，將具有澱粉或果糖成分的作物榨汁靜置，再由酵母發酵後就會產生酒精，這是基本的酒類釀造知識，早在羅馬帝國時代就有氣泡酒的文獻紀載。

在近代為了避免果汁發酵產生酸味與酒精味，常會灌入高壓二氧化碳做抑菌反應。在1925年以前，氣泡酒主要還是以葡萄為主要發酵原料，而卡特倫堡創始人Dr. Demuth德穆思博士某次意外發現，蘋果在橡木桶中發酵後得到的蘋果氣泡酒味道其實並不差，微微的氣泡加上清爽的蘋果汁風味，讓卡特倫堡的氣泡酒開始揚名德國境內。1927年德穆斯博士另外開發了微酸清爽的草莓香檳，此後40年，卡特倫堡在德國幾乎成為水果氣泡酒的代名詞。

卡特倫堡酒廠在二戰後因地處東德邊境，廠房被收歸國有，相關釀造事業幾近停擺；直到1989年東西兩德統一後，卡特倫堡酒廠才再度開始投產，加上家族第三代Klaus Demuth加入公司後，除了技術升級外，裝瓶生產線、酒窖擴大、電腦分析定量發酵技術等，讓卡特倫堡酒廠開始能將自產水果氣泡酒銷往全球，現在大家所熟知的娜隻貓就是在這時開始紅遍全球。台灣市場目前共計有櫻桃、草莓、蜜桃3種特殊口味，這也是亞洲市場統計中最受亞洲女性歡迎的前3種口味。

娜隻貓在處理水果氣泡酒上，跟其他品牌最大的不同在於裡面的天然水果是以低脂乳酸發酵，讓酒體呈現出一種獨特的乳酸感，是一般市售水果酒沒有的特殊口味，也讓娜隻貓成為現代女性時尚易飲的新選擇。

飲酒過量 有礙健康

(中國時報)