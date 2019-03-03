見武林英雄風采 打卡霹靂特展送酷卡
全台唯一的霹靂輕軌列車只開到3月3日，將在228連假的最後一天結束，這輛首度由霹靂英雄帶領、八音才子播報站名的高雄霹靂輕軌列車，有各大人氣角色分布在不同車廂內，還有可愛的霹靂Q俠躲在其中，讓您自由選擇您喜愛的霹靂英雄一同遊港都。
到了霹靂藝術科幻特展現場，記得參加「霹靂藝術科幻特展─打卡活動」，只要動動手指，上傳在展區與霹靂英雄的合照打卡，並在霹靂藝術科幻特展FB粉絲專頁按讚，即可獲得「特展限定限量 紀念酷卡一張」，連假期間贈送的酷卡為愛鬥嘴又搞笑的師兄弟天跡與君奉天。
名人導覽聊創意發想
接著3月4日到10日期間，打卡活動則贈送《東離劍遊紀》的殤不患及浪巫謠帥氣組合，擁有強大實力、合作默契無間的兩人，在日本人氣爆棚，許多日本粉絲排隊就為了與兩人見上一面。
9日特展內的「名人導覽：千鎚百鍊 袖珍世界」活動，將邀請道具師石信一、造型師郭俊岳，與各位粉絲一同漫步特展，暢談過去創作經驗與發想創意的獨門祕訣，從不同的角度來欣賞布袋戲。
10日「霹靂拍照樂」拍照活動贈送的透明小書卡是三先天之一疏樓龍宿，亦正亦邪的氣質讓許多戲迷為之瘋狂，在最新劇集中正式重現武林，將華麗無雙地一統儒門。龍首風采化身成霹靂Q俠後，要繼續用可愛俏皮的模樣來萌翻大家的心。
(中國時報)
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