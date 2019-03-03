三教紛亂容不爭紫龍玄章動殺劫
斷崖上殺機再現，青陽子意外受伏，面臨紫陽子強勢逼殺，刀劍無間再開，決殺無赦！無窮刀氣盡襲青陽，龍腦毫無所懼之際，但見同式刀氣瞬出，驪無雙攔阻而來；而一旁的六弒荒魔虎視眈眈，藍衣覆面人蟄伏暗處，只待一瞬變機。
神株不朽莊樗台，高若穿霄青峰，廣若垂天雲翼，今夜三教群峰再議和談，罪佛赦無心、淵渟無跡靜濤君以及千載明道玉離經，各自分別代表儒道釋一同齊聚與會，只聞罪佛赦無心沉言直道不爭兩字，三教從此和平共處，共抗熾煉異魔。
任江湖鬥爭，一態俗塵以視，為江湖詭譎，一入天下以應，近日釋道風波再掀，西風亭上，華麗無雙的儒門龍首一語驚座，由疏樓龍宿一統儒門！儒門天下、儒聖明德，皆奉行聖人之道，又何須強分彼此，徒讓陰謀者趁隙興亂；執扇掩面，疏樓龍宿心中已有答案，世上有一物可改易人心，不著痕跡，便是──神儒玄章。欲知一連串精彩結果，請不可錯過黃文擇布袋戲，《霹靂魔封》第31章：龍鱗不減風采；《霹靂魔封》第32章：紫龍一曲擎天罡。
(中國時報)
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