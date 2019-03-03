主廚坐鎮 教你烹義國菜

2019年03月03日 04:10 中國時報 何書青 報導

台北晶華酒店延續去年小廚師熱潮，今年為親子客群推出「小廚師就是我！」體驗營。（台北晶華酒店提供）

小學員們不僅能跟著小廚師展開逗趣可愛的料理冒險之旅，也能學習親手製作美味餐點。（台北晶華酒店提供）

親手烹飪出飯店等級的佳餚是許多饕客的夢想成就，若將學習料理的環境，從家裡或坊間教室轉換到高級的5星級飯店，不僅是難能可貴的烹調經驗，學習過程中和名廚互動、分享成果，則是可遇不可求的夢幻體驗。

義大利菜一直是台灣饕客喜愛的異國料理之一，直接跟著義大利籍飯店主廚習藝，絕對是親手料理出道地義式好菜的不二法門。台北美福大飯店的GMT義大利餐廳延續去年叫好叫座的廚藝教室，今春再由義籍西餐總主廚Massimo Picci親自開班授課，學員可在舒適寬敞的廚作空間，聽主廚講解義大利美食文化與知識，並學習道地義式料理手法、手工麵條繁複的製程、新鮮食材料理的和諧度及製作經典甜品的撇步。

GMT廚藝教室5人開課

「GMT廚藝教室」將於3月21日、4月11日及5月2日下午2點至6點登場，現場將備齊當季食材，讓學員跟著主廚在開放式的中島廚房中製作「手工寬麵佐黑松露牛肝蕈菇醬汁」、「羅馬風味桂丁雞肉」及「主廚秘傳提拉米蘇」3道菜，授課完便可直接於餐廳舒適靜謐的空間用餐，課程期間免費提供咖啡或茶，還會贈送每位學員1件GMT訂製圍裙留作紀念；5人報名即可開課（最多9人），每人含服務費2000元。

自去年3月「全世界最小的廚師Le Petit Chef」受台北晶華酒店之邀來台客座，透過3D裸視軟體、精密的投影與動畫技術打造可愛逗趣又新奇的用餐體驗，在台灣餐飲界掀起全感官用餐體驗（Immersive Dining）旋風；今年台北晶華酒店延續小廚師人氣，邀請他來開辦以小朋友學員為主的「小廚師就是我！」體驗營，規畫結合4部影片、1杯飲品及2道手作教學課程，讓大小朋友體驗趣味橫生的料理探險。

香煎鴨肝派當伴手禮

小學員們在進入全黑幕的用餐空間後，3D立體、身高約為5公分的「小主廚」就會現身，他慢慢爬上餐桌，鉅細靡遺地在桌面、餐盤上展開香煎鴨肝可麗餅、爐烤龍蝦、焦糖米布丁與冰淇淋的烹飪之旅；在他的料理大功告成後，服務人員會讓學員穿戴上特製的小廚師圍裙、廚師帽，與5星主廚開始活潑的互動式手作料理課程，最後還會送1份鹹甜交織的香煎鴨肝派做為伴手禮。

「小廚師就是我！」於台北晶華酒店的Taste Lab舉辦，每周六、日下午登場，每位學員費用為1000元＋10％；陪同者則是250元＋10％，可享點心吧。

(中國時報)