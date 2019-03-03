The All-New Ford Focus 好市多獨享好康

2019年03月03日 04:10 中國時報 報導郭隆富

甫於2月20日在台上市的The All-New Ford Focus自即日起至2019年3月10日進駐美式賣場Costco好市多，限時推出EcoBoostR182四門時尚型限時通路首賣優惠。

Ford近年來多次與Costco好市多合作，提供消費者全新購車體驗。日前Ford再進駐全台Costco好市多賣場，於即日起至2019年3月10日限量展售話題最強全新房車The All-New Ford Focus EcoBoostR182四門時尚型及動勁智能輕休旅Ford EcoSport EcoBoost 125旗艦型安全升級版，為Costco好市多會員帶來尊榮專屬購車優惠。

同步於全台Costco好市多展售的動勁智能輕休旅Ford EcoSport EcoBoost 125旗艦型安全升級版，獨家提供Costco好市多會員升級配備，增加視覺盲點偵測系統（附倒車來車警示）。視覺盲點偵測系統可偵測後方來車，並於前座兩側A柱位置閃爍LED燈光，且搭配蜂鳴聲提醒駕駛有車輛進入盲點區域，進而提升駕駛信心及安全性，避免意外碰撞發生。

此外，EcoBoost 125旗艦型標配7具SRS輔助氣囊、同級唯一的電子式後座兒童安全鎖及ISOFIX兒童安全座椅固定裝置，全面安全守護每趟精彩旅程。Ford敬邀消費者即日起至2019年3月10日止至Costco好市多親臨鑑賞。

(中國時報)