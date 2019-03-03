Honda Taiwan拚顧客滿意No.1

2019年03月03日 04:10 中國時報 報導郭隆富

Honda Taiwan自成立以來，秉持「顧客滿意No.1」與「被社會期待存在的企業」兩大事業方針，在台灣扎根及茁壯。

2019年Honda Taiwan將聯合獨有的四輪、二輪、動力產品等三位一體的獨特事業經營型態，提供消費者更多元價值的商品及服務，將以「全面質進化 優化生活體驗」為事業發展主軸，提供消費者更好的生活體驗及生活便利性，具體實現Honda 所追求的「The Power of Dreams」品牌價值。

Honda Taiwan四輪事業以符合市場需求、精準的產品定位獲得消費者廣泛支持，2018年四輪累計總販售台數達3萬8668台，成長率達14％，並成為台灣休旅車領導品牌。2019年Honda Taiwan四輪事業邁入40萬台銷售里程碑的同時，將完成全台據點的改造，並繼續擴充服務據點以提供更完善硬體；軟體方面，除了更加提升銷售及保養維修的水準之外，也將增加舉辦與車主接觸的活動來提高消費者互動。

Honda Taiwan以「Be Your Wing」夢想之翼，導入全球摩托車市占率第一的Honda Motorcycle事業體，2018年總販售台數達2603台，其中X-ADV成為紅牌進口單一機種銷售冠軍。在紅牌級距市場的總銷售台數達1619台，市占率20.1％，讓Honda成為紅牌重機的第一領導品牌。

為了顧客的喜悅，Honda Taiwan在去年導入在日本已有65年歷史的Power Product事業，初期產品發展策略以導入多樣化的產品種類為主，使Honda成為應用範疇最廣的日系品牌，並擴大通路的布建以擴大顧客在生活上「使用便利」的喜悅。

2019年Honda Taiwan動力產品事業將增加引進引擎、發電機、農耕機、割草機、吹葉機、抽水機等動力產品，將透過更多元化動力商品提供及銷售網絡擴大，豐富顧客生活的喜悅。

Honda Taiwan以三位一體「全面質進化 優化生活體驗」為事業經營方針，設定四輪3萬7000台，二輪3300台，動力4萬7000台年度銷售目標，Honda Taiwan將持續開創品牌嶄新格局，以豐富消費者的生活體驗及便利性，致力朝向最受顧客喜愛的第一品牌邁進。

(中國時報)