橡木桶買指定日本酒享好禮

2019年03月03日 04:10 中國時報 報導王儒哲

橡木桶買指定日本酒享好禮圖片提供橡木桶

日本有櫻花前線，台灣更是早日本一步，在2月中旬已經可見春櫻綻放。陽明山、天元宮從春節連假開始湧進大批遊客，這股從日本吹來的賞櫻風潮早已成為台灣人最愛的活動。日本賞櫻歷史文化悠久，除了看櫻花，賞櫻更少不了小酌「花見酒」，感受百花盛開帶來的元氣。

台灣近期懂得品味清酒的族群也越來越多，國內最大洋酒專業代理商橡木桶洋酒看準這股風潮，引進滿足國人各種口感、喜好需求的日本酒款，更提供超優惠好康回饋給消費者。3月至全國橡木桶洋酒門市，購買日本酒指定品項，即贈「日本琥珀心醉本格燒酎」。讓酒迷朋友無論是獨酌，共享，皆能找到適合的酒款！更多日本酒款資料，歡迎上橡木桶洋酒官網www.drinks.com.tw查詢。

橡木桶洋酒總經理袁德珮表示：「就如同葡萄酒中常言的風土，清酒也是天、地、人淬煉下的產物。」日本政府近年來也開始注重法定產區的規範，於2016年日本國稅廳首次將「山形縣」指定為「法定產區地理標示GI」的產區。

其實早在日本法定產區正式上路前，山形縣就早已是響負日本「第一地酒」好評的知名產區，特有的「出羽燦燦」酒米、藏王山純淨的溶雪、造就了山形縣極具柔和透明感的雪國之酒，當地不僅有眾多知名酒造，其中享有日本第一酒造之稱的羽陽男山就是位居在山形縣。

羽陽男山在日本有「至高酒魂，系出男山」之譽，擁有200年造酒歷史，連續20屆榮獲日本全國新酒鑑評會金牌獎，更是日本傳統料理店最愛的清酒品牌之一。

「純米大吟釀赤烏帽子」以山形縣特產酒米「美山錦」釀造，酸度緊實、風味濃郁，不要過度冷藏更能品嘗銳利暢快的口感；「日本男山夢幻純米吟釀」擁有「純正山形酒審查會認定」標記，等同當地優秀吟釀最佳背書，100％使用日本山形縣之酵母及獨創之酒麴專用米「出羽燦燦」，造就它如羽毛輕柔般的甘甜，超群酒質與雅緻包裝大受日本女性歡迎；「純米酒澤乃華」使用山形縣原產米種「澤乃華」，是部分農家為了自己想吃，而種植的「夢幻之米」，可使酒質更加提升，終而釀成此種無雜味、風味綺麗的酒。這些酒款在台日都享有超高人氣，喜愛清酒的朋友絕對不能錯過。

飲 酒 過 量 有 礙 健 康

(中國時報)