麥卡倫經典雪莉桶52年限量典藏

2019年03月03日 04:10 中國時報 報導王儒哲

麥卡倫發表了一款極為珍貴稀少的限量單一麥芽威士忌，全球僅有250瓶且每瓶皆有獨立瓶身編號的麥卡倫經典雪莉桶52年─2018年限量版，經典雋永且不再重現。

此款難得可貴的麥卡倫經典佳釀，取自於在單一桶中緩慢熟成了52年的酒液，具備了西班牙紅橡木初次雪莉桶的卓越表現。這是一款以追求頂級單一麥芽威士忌為決心的代表作，充分地反映出麥卡倫對於橡木桶與釀酒工藝的極致執著，而這正是麥卡倫無人可及的標竿精神。

麥卡倫經典雪莉桶52年，在進入麥卡倫百年精神莊園的酒窖熟陳之前，就先從麥卡倫著名的小巧蒸餾器中取得了勁道醇厚的優雅風味，再經過超過半個世紀的時光淬鍊，成就出單一麥芽威士忌的頂級奢華口感。

麥卡倫經典雪莉桶52年2018年限量版，全球僅發售250瓶，已於2018年12月陸續於全球上市，700ml瓶裝建議售價為5萬美元。欲了解更多資訊，請上www.themacallan.com。飲 酒 過 量 有 礙 健 康

(中國時報)