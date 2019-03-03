2019年03月03日 04:10 中國時報 報導吳燈載

編號03#14’03，油畫，200cm × 120cm，2014年。 圖片提供陳釙贈

藝術典藏圈

初看陳釙贈的油畫，會有恍惚感受到趙無極神韻的錯覺。三年前才開始每年舉辦個展的他，以頗具內在涵養的繪畫風格，釋放出衝擊人性的藝術靈魂，將抽象畫的色彩及線條展現的淋漓盡致。

陳釙贈畫建築廣告出身，但內心的藝術靈魂始終不安分地挑動他、推著他，朝向繪畫藝術發展。他說，三十年前偶經畫廊窗口，突然被一幅充滿靈性、彷彿有種被電到感覺的抽象畫動容而駐足良久，當時畫廊老闆開價200萬，這是他第一次聽到趙無極，當時雖想買但因緣不足就錯過了。不過在他心中開始萌生繪畫藝術的種子，從此愛上抽象畫。

從畫建築廣告轉到蓋大樓，陳釙贈也把藝術情懷反映在外觀設計與室內巧思，特殊的建築風格頗受歡迎。在心境的水到渠成之後，他在1990年成立精心畫室，慢慢開始由業餘畫家朝向職業畫家轉換。2016年陳釙贈舉辦第一次個展「意象．無相」，這場個展不但讓觀者體會到自由解讀畫作的喜悅，更把藝術創作者對觀者的影響降到最低，這種沒有風格的「風格」，反而更打動觀者的心靈。

沒有風格的風格

資深評論家黃光男曾說，陳釙贈的繪畫創作不僅是過去現實場景的反射，更是未來生活理想的詮釋。他的信心建立在情思飽和的抒發，也是他看到或經驗過視覺繪畫的極限。故宮博物院副院長黃永泰曾撰文評論陳釙贈，認為他的作品有時強勁奔放，色彩豔而不俗；有時寧靜致遠，看似清淡卻有味；清淡與濃郁兼容並蓄，卻毫不違和。這些專家們的評論都顯示他雖非藝術科班出身，但作品可以直指人心，不僅畫面上充滿想像，色彩與線條的完美運用更讓他的畫成為作者內在經驗狂熱的表現，讓人觀後意猶未盡。

陳釙贈的作品中經常展現自然色彩的撞擊，色調有時冷峻，有時蒼潤，在疏密深遠的律動與飛揚中，呈現出氤氳縹緲的氣韻。他說，馬奎斯認為「所有事物都有它的生命，問題是如何喚起它的靈性！」所以藝術創作對他而言，猶如一趟又一趟既生動豐富，又令人陶醉的尋幽探勝之旅，只要不停筆，就常會有意想不到的驚喜。這種心境直觀的反映在他的作品上，隨興而自然，往往是一剎那的靈動，創作出不凡的作品。

推廣藝術生活化

相對一般藝術家，陳釙贈在美學的推廣教育上有著強烈的使命感，「心然藝術」就是在這樣的理念下創立的藝術銀行，讓原作藝術品可以採出租的方式在住家或公共空間陳列，真正達到「藝術生活化」的目的。

他說，「無論我動筆時的心情如何，我停筆時一定是滿足快樂的。我畫畫，就是為了傳達這種沒有框框的愉悅之美。」

至於，為何連三年的個展都用「意象．無相」為題？他說，他的工作都是形形色色的設計元素，但他感覺藝術應該是無框的、無相的。「無相」是畫家追求的最終目標，「抽象」之所以有別於「具象」，在於它解放了色彩和線條，這樣畫家就不會預設框架，任由當下心境的反應透過畫筆悠遊於畫面呈現，這即是「意象．無相」的由來。

觀看抽象畫只要覺得心生喜悅，不一定非要搞懂「畫家在畫什麼﹖」陳釙贈如是說。他認為看抽象畫就像欣賞音樂，音樂是純粹的，人們不用看懂音符，只要用耳朵去聆聽，就如同抽象畫只要用眼睛單純的欣賞，就可以感受到透過色彩、線條及空間組成的抽象藝術，所帶來的「美」的感受。

(中國時報)