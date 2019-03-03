二階面試筆試決勝關鍵

2019年03月03日 04:10 中國時報 報導王勝修

接近14萬考生參加的「大學學科能力測驗」，已於2月25日公布成績。成績揭曉後，幾家歡樂幾家愁，相信不少同學正陷於焦頭爛額之際，不知道該選擇申請、繁星或是指考，對自己才最有利。

今年首度採計至多4科成績，少了相關資料，讓學生對選填志願充滿茫然。升學輔導專家李振瑋老師表示，今年很多同學其實全考5科，再決定要以哪4科來甄選，因此不少人在收到成績單之後很可能會臨陣換科目。同學在申請時不妨先查詢好各科頂標、前標人數，作為甄選的依據。舉例來說，今年數學頂標較過去上升2級分，很多同學可能原本打算申請參考數學的科系，但這次分數不夠突出，故而臨陣更換意外考好的自然科，這部分建議同學先對照自己級分標的人數再來決定。

接下來從3月19日開始申請入學的報名將會是重頭戲，此次成績公布後，部分同學成績若不如預期，會想轉戰指考，因此有心把握甄選就上大學的同學更應加緊努力，善用手邊資源；例如像落點預測。升學專家李旭文老師就建議同學，至少做過三間的落點預測再來決定。優勝學習顧問則是推薦「大學生甘單」這個落點APP，依據往年經驗顯示，準確性極高。

別用罐頭自傳 可放圖表

有多年甄選輔導經驗的李振瑋老師表示，同學都會上網尋找資料，或根據學長姐建議來作為自己備審資料的撰寫方向，卻忘了其他同學也會採取這樣的方式，因此做出來的自傳會讓教授們覺得千篇一律，完全沒有獨特性，自然不容易得到高分。李振瑋老師建議同學可以用像「小故事大啟示」這樣的寫法，描述一件自己的成長經驗帶來的影響，在自傳中呈現能力的成長，反而能給教授耳目一新的感覺。另外，自傳字數太多也容易失焦，同學應該利用一些圖表，以呈現自己成績的進步或是競賽成果。要特別注意的是，教授在意的是你從活動中學習到什麼，而不是你的活動清單數量之多寡，同學千萬不要本末倒置，須學會怎麼用現有的表現資源，寫出讓教授有興趣的自傳。

今年計有1464個校系採取面試，如何在面試中脫穎而出，也是同學關心的重點。升學專家李旭文老師特別強調，每個科系教授所在意的面向不同。舉例而言，自然組教授可能想要了解你的專業程度，有些則在意你的自學成果，建築學群的教授就比較在乎同學的觀察力。不同科系想關注的重點不同，同學千萬不要用罐頭自傳，所有科系都用同一份備審資料是行不通的。

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在確定要申請的科系後，更要注意的是，除了二階段不要撞期以外，面試跟筆試的內容同學亦要及早準備。以面試而言，若能在自傳中引起教授興趣，那被問到專業問題的機率就會降低。但如果真的被問到不會的問題時，有面試輔導多年經驗的蔣玹老師建議同學，講話一定要放慢別急躁，不需要重複教授的問題，可以先思考30秒左右再開始回答。真的不會時，可用幽默口吻回答，展現機智及臨場反應。在英文面試中，發音正確比腔調重要，不小心講錯也不要更正，繼續流暢地講完，才是教授舉辦英文面試想看到的重點。

二階筆試內容都是接近大學專業，只準備高中範圍是不夠的，但網路或坊間的資源專業不足，大家不妨到「優勝學習」的臉書粉絲專頁發問，獲得及時的協助。

(中國時報)