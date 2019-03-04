初選徵召搞不定 提名大亂鬥 藍天王總統夢

2019年03月04日 04:11 中國時報 劉宥廷 、 林宏聰 、 葉德正 ／綜合報導 ／綜合報導

基層拱韓選2020 吳敦義鬆口：不排除徵召

國民黨總統初選機制雖拍板三成黨員投票、七成民調，由於黨中央保留最後的徵召空間，藍營天王各自解讀。有意爭取提名的前新北市長朱立倫3日表示，他當作給自己最大激勵，只要朱立倫夠強就不會有這樣的議題，他會全力以赴；前台北縣長周錫瑋則認為，千萬不能受限於僵化的制度，「難道明知是敗仗你還要繼續打？」力挺二階段初選意味濃厚。

是否二階 老太陽不同心

「只要是最強的人就不會有第二階段！」周錫瑋解釋，王金平院長基層很強，朱立倫很優秀，但周錫瑋也能打敗柯文哲，要找出能夠贏過民進黨與柯文哲的人，他強調，二階段初選是在提名前完成，不會重演當年提名後的「換柱」事件。

周錫瑋說，「王叔叔」王金平可能對二階段有所誤會，他願意也應該主動跟王金平討論。

對於王金平堅持參選到底，前總統馬英九昨日到三重為黨籍立委補選候選人鄭世維站台指出「我不知道他這什麼意思？」目標希望團結一致、爭取勝利，凡是能夠達到這目標的方法都贊成。

馬王嗆辣 朱周互別苗頭

被問到是否覺得高雄市長韓國瑜是黨內最強人選，馬英九僅說，情勢還在發展當中，但國民黨一定要推出最強的人選。

韓國瑜日前出訪新加坡、馬來西亞，被媒體問到總統大選議題時，總是回答「回國再說」，但2月28日晚上他抵達台灣後，卻因連日操勞，宣布取消3天原定行程，並未公開露面。

朱立倫昨南下高雄參加立委陳宜民鳳山服務處成立典禮，針對總統初選擬設第二階段徵召機制，朱立倫指出，他一直認為國民黨要團結勝選，而他也把第二階段情況當做是給自己最大的激勵，只要朱立倫夠強，就不會有這樣議題。

各自拉韓 都稱是好朋友

至於外傳若朱立倫民調差，韓國瑜不排除被國民黨徵召投入總統大選？朱立倫說，韓國瑜現在是國民黨最重要資產，也是他的好朋友，他全力支持韓國瑜拚市政，相信韓國瑜會和他有同樣心情，就是國民黨一定要勝選，大家要給韓市長加油。

媒體追問立法院前院長王金平宣示若當選總統，只會擔任1屆；但國民黨內有第二階段徵召，王表示會參選到底。朱立倫對此回應，王院長是長輩，也是大老、前輩，他尊重也祝福。

(中國時報)