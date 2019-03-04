中火燃煤降載 中部吸到好空氣

2019年03月04日 04:11 中國時報 盧金足 、 王莫昀 ／綜合報導 ／綜合報導

連日來台灣西半部接近無風狀態，空氣汙染物滯留嚴重，台中市3日上午空品監測站高達13站警示「紅色」，在台中市政府要求下，中火配合降載，加上午後大雨，空氣品質才好轉。市府強調，中火電廠降載量不及北部協和電廠降載1700MW，要求中央及台電正視能源政策及區域正義問題。

今年來減供逾11億度電

228連續假期，天天霧濛濛，台中市環保局即時空品監測站顯示，昨天上午，台中市16個環保署空品測站，包括西屯、忠明等13個測站都為對所有族群不健康的「紅色」提醒等級，另3個測站為對敏感族群不健康的「橘色」等級，幸好午後下大雨，下午4時，16個測站解除「紅害」及「橘燈」警示，恢復「普通」、「良好」等級。

台中市環保局長吳志超表示，指標汙染物為細懸浮微粒，市府啟動預警一級防制措施應變，為減緩排放，台中火力發電廠3日上午7時至下午4時降載減排，3部機組停機未運轉，減少發電量1650百萬瓦（MW）；9號機降載30MW，共降載1680MW。

10部機組不再火力全開

中火降載量不如協和，台電主管解釋，相較中火為基載燃煤電廠，協和是燃油電廠，發電成本高，主要做為緊急供電使用，昨日備轉容量率達9.54％，所以不僅協和1、2機未運轉，3、4號機發電量也不高。反觀中火，不但昨日降載1680MW，累計今年以來已降載109次，減供電量高達11.79億度電，且未來在供電穩定前提下，仍會盡全力配合空品降載。

台電強調，1月至今已減發11.79億度電，占全台火力電廠減發量逾54％，昨日降載量比協和電廠略低，主因協和為燃油機組，未達緊急發電要求所致。

面對民眾及網友質疑「市長換人、空氣換新」成效，吳志超表示，空汙非一朝一夕就可扭轉，管制需更嚴格及有效率作為，已加強對中火的約束強度，中火今年1月5部機組停機，確保不再10部機組「火力全開」。

(中國時報)