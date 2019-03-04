韓流效應 國民黨高雄立委參選爆炸

2019年03月04日 04:11 中國時報 林宏聰 、 劉宥廷 ／高雄報導 ／高雄報導

曾與韓國瑜（右）競選國民黨高雄市長提名的不分區立委陳宜民（左），這次跳出來挑戰區域立委，昨在鳳山成立服務處。圖為兩人去年6月底合體造勢，與大林蒲鄉親座談，暢談空汙及遷村議題。（本報資料照片）

2020誰出征？！ 藍小雞齊盼韓國瑜拉抬選情

韓流席捲全台，藍營氣勢如日中天，尤其高雄有意參選立委者眾，國民黨不分區立委陳宜民3日成立競選服務處，宣誓角逐鳳山立委，但該選區同黨至少傳有4、5位競爭者，軍公教為主的前金、新興、苓雅更誇張，已7人被點名想選立委。

國民黨不分區立委陳宜民去年曾和韓國瑜競選黨內高雄市長提名落敗，但他仍擔任韓團隊發言人全力輔選，如今藍營奪回高雄，氣勢高漲，韓甚至在鳳山大贏對手3萬票，4席議員全壘打。

高層大咖出席 為陳打氣

陳宜民宣布在鳳山區競選區域立委，昨日成立服務處，立院國民黨團曾銘宗、林為洲、高思博、童惠珍、黃昭順等立委出席支持，前新北市長朱立倫、行政院前院長張善政也先後到場讚聲。

鳳山除了陳宜民之外，連任3屆的市議員李雅靜與高市黨部副主委、韓國瑜「最美助選員」李明璇的父親李玉文均已表態要選，還有初任議員鍾易仲、前陸軍官校校長陳良沛及1名地方黨部幹部都傳出想要搶進國會。

藍營氣勢高漲 摩拳擦掌

此外，掛出「民進黨不倒、經濟不會好」布條的鄭東元，從選議員失利的路竹、湖內出發，與副議長陸淑美的女兒黃韻涵角逐第2選區立委；去年力挺韓國瑜的陳清茂、鍾源彩則要出征第1選區，挑戰現任綠委邱議瑩，擺明對韓流聲勢深具信心。

藍營傳統票倉左營、楠梓，2016年立委選舉被民進黨劉世芳攻下，這次韓國瑜人氣強強滾，藍營老將黃昭順大動作表態參選，另包括前立委張顯耀、現任議員陳麗珍及新人孫健萍、鄭品娟、黃復興系統的霍立青也傳出要爭取。

前金新興苓雅 一級戰區

至於綠委管碧玲被整併的鼓山、鹽埕併入前金、新興、苓雅等軍公教聚集區，包括現任議員蔡金晏、黃紹庭、陳美雅、親民黨吳益政均有意願，而前立委羅世雄、林國正、前議員王齡嬌也傳出想選，是目前藍營角逐人數最多的一級戰區。

而一般認為綠大於藍的前鎮、小港選區，國民黨也有現任議員陳麗娜、前議員蔡媽福有意競逐立委，三民區則是議員黃柏霖、剛補上不分區立委的童惠珍表態要披戰袍，顯示基層躍躍欲試，對翻轉綠地充滿期待。

(中國時報)