順勢世代交替 別想只靠一人
高雄過去「綠到會出汁」，直至韓國瑜翻轉成真，點燃藍營基層士氣，有意角逐2020立委者接連冒出，對比這屆遍尋不到戰將的窘況，真是不可同日而語；但國民黨也別樂昏頭，因為最後開出的名單若非一時之選，選民的眼睛是雪亮的，尤其目前民眾對「世代交替」的渴望下，國民黨更應提出令人耳目一新的人選，若只是一昧炒冷飯，恐讓支持者好不容易燃起的熱情瞬間熄滅。
2016情勢對民進黨大好，當時國民黨在高雄各選區立委選將難產，四處拜託，點頭披掛上陣的黃柏霖、蔡金晏、鍾易仲、黃韻涵、黃璽文等人，當時尚缺歷練，知名度不足，堪比「神風特攻隊」情操，雖受肯定，但一如預期壯烈犧牲。
去年底，韓國瑜宛如孫悟空大鬧天宮，以89萬2545票翻轉高雄，連帶將國民黨議員席次從原有24席，一口氣增加到33席，甚至有些初出茅廬的候選人也受韓流庇蔭、高票當選，這股韓流也吹向全台，令藍營士氣大振。
不光是高雄，基層眼看機會千載難逢，各地有愈來愈多人公開、私下表態想參選2020立委，以往每次都靠徵召的艱困選區罕見有競爭者，對藍軍有利的軍公教區更是混戰。
不過，藍軍千萬別誤判情勢！能夠打下高雄，是因中央執政不力，民心思變「討厭民進黨」，加上韓國瑜坦率說真話的個人特質，絕非認同國民黨，否則以藍軍的氣勢，為何去年縣市長選舉，桃園等傳統藍軍票倉仍輸得一塌糊塗？
人才斷層一向是國民黨為人詬病之處，黨籍候選人常在險惡叢林裡自力更生，如今出現「最強母雞」雖是契機，可是國民黨也要認清「順勢不如藉勢、藉勢不如造勢」的道理，尤其不可忽視基層對「世代交替」的期待，重點不在年齡，重要的是能有新的思維和想法，讓過於陳舊和僵化組織能有新氣象，促進世代傳承與流動，讓未來有希望，才是真正的治本之道，別老是指望「一人救全黨」。
(中國時報)
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