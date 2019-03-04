搶北市席次 各路人馬磨刀霍霍

2019年03月04日 04:11 中國時報 吳堂靖 ／台北報導 ／台北報導

2020立委選戰開打，台北市現有8席立委中，國民黨有5席、民進黨2席、時代力量1席，但相較4年前藍軍選情艱困，這次藍軍挾縣市長選舉大勝氣勢，除原有席次外，也積極搶攻失土。不過，1月才補選的士林大同區，民進黨何志偉順利出線，國民黨想挑戰士林、北投等綠營票倉並不容易，另外，內湖南港與中正萬華選區，除國民黨和民進黨外，第三勢力也來勢洶洶，恐上演「三腳督」。

士林大同及士林北投被視為綠營大票倉，現任立委何志偉和吳思瑤均為民進黨籍，何還是在民進黨去年底大敗後，擊敗國民黨市議員陳炳甫，為綠營保住席次，這區也是國民黨內少數無人表態的選區，市黨部雖有意再找陳炳甫再戰，但陳態度保留。相較之下，士林北投區國民黨有意參選者眾，有前立委丁守中競選辦公室發言人詹為元、文傳會副主委黃子哲、士林區黨部主委曾文培和立委王育敏等人，皆傳出有意角逐，但也不排除與新黨合作。

值得注意的是，「柯家軍」陳思宇立委補選首戰失利，但外界認為柯文哲應不會在2020選戰中缺席，尤其柯在士林北投和大同都拿下高票，除陳思宇外，包括北市發言人劉奕霆、副發言人黃瀞瑩據傳也已遷戶口備戰，動向值得關注。

至於中正萬華和內湖南港部分，上次綠營都禮讓未提名人選，明年反有機會出現三強鼎立的態勢。中正萬華由時力林昶佐出線，但這次大綠小綠關係生變，現在民進黨更無禮讓空間，去年底落選頭的前民進黨議員顏聖冠已積極在基層備戰，藍營除前立委林郁方，市議員鍾小平更是搶搭「韓流」，在選區內率先掛出與高雄市長韓國瑜的宣傳旗幟。

港湖區明年立委選舉應是國民黨李彥秀、親民黨黃珊珊和民進黨高嘉瑜的「三姝對決」，擁有超高人氣的民進黨市議員高嘉瑜上次因民進黨禮讓，被迫棄選立委，去年底她再度以高票連任，對更上層樓也勢在必得。

其餘選區則多為國民黨優勢區，其中信義、松山區部分，國民黨市議員王鴻薇積極爭取提名，挑戰現任國民黨立委費鴻泰；大安區因現任立委蔣乃辛宣布放棄連任，目前不分區立委林奕華被視為是熱門接棒人選，但文傳會副主委歐陽龍、前外交官介文汲都有意角逐。

(中國時報)