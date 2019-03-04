初選傷和氣 地方籲協調代替
中國時報
袁庭堯╱高雄報導
韓流威力不斷升溫，國民黨在綠油油的高雄竄出多人想選立委，競爭激烈前所未見，兄弟登山各自努力之外，有意角逐立委提名者也擔心同室操戈傷和氣，紛紛向黨中央喊話，呼籲以協調代替初選，並盡快提出人選，以免傷及內部團結。
表態參選立委的高市國民黨籍議員黃紹庭認為，競爭者眾表示黨員對大環境看好，充滿積極與動能，對國民黨是好事。
不過，他也提醒，高雄競爭比其他地方激烈，黨必須避免初選可能帶來的裂痕，他強烈建議「以協調代替初選」，在3月16日立委補選結束後，黨中央應盡速啟動協調機制。若不得以最後仍走上初選一途，也應該在5月之前，透過全民調的方式決定人選，讓人氣最旺的人代表國民黨出征立委選舉。
過去曾掛出「民進黨不倒、經濟不會好」布條參選市議員未果的鄭東元，日前則宣布進一步挑戰第2選區立委，他說，過去每逢選舉，國民黨在高雄第2選區（茄萣、湖內、路竹、永安、岡山、彌陀、梓官、橋頭）都必須靠徵召，這次竟然一口氣冒出3位候選人表態，競爭激烈。
「民進黨市長初選搞得分崩離析，大選時仍難以整合，最後選得很難看！」他相當憂心國民黨重蹈覆轍，立委初選殺到見骨，尤其他是新人參選，與同黨地方派系恐怕更容易產生摩擦。
鄭東元強調，第2選區是國民黨艱困選區，在韓流發威、民進黨中央執政不力加乘影響下，市長選舉在岡山也才小贏不到6000票，黨中央或地方黨部應該積極協調整合地方派系意見，集中火力推出唯一人選，才能強化國民黨團結、推薦優質人才的形象，給選民帶來信心。
(中國時報)
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