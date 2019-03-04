賴連6天輔選 不談總統初選

2019年03月04日 04:11 中國時報 劉秀芬 ／台南報導 ／台南報導

台南立委補選牽動民進黨總統初選！民進黨3月18日至22日將展開總統初選領表登記，人選4月中出爐，被質疑刻意壓縮前行政院長賴清德可能參選的空間。對此，正積極輔選民進黨台南市立委補選參選人郭國文的賴清德，3日還是說「先不發言」；國民黨台南市立委補選參選人謝龍介則認為，其實賴是擺明要跟小英對幹，這是2人間的鬥爭。

距離台南市立委補選投票日不到2周，除了藍綠兩黨在農產外銷議題互槓外，總統初選話題也不斷。日前蔡英文總統已宣布參選連任，另位呼聲也頗高的賴清德，連續6天陪郭國文拜廟拉票，並表示將等3月16日補選結束再說。

賴清德3日一早7點多就與郭國文出現在楠西、玉井拜票，一再強調現在是兩黨對決，請鄉親集中選票支持郭國文；至於民進黨內即將討論總統初選提名事宜，賴清德還是說「先不發言」，談輔選就好。

3日上午在麻豆市場拜票的謝龍介則認為，其實賴擺明著是要跟小英對幹，這是2人間的鬥爭。他知道蔡、賴在角力，就是派系鬥爭，新潮流不斷要鬥，但犧牲了全民福祉。謝龍介說，此次民進黨總統初選即將於18日領表登記，或許民進黨已經知道選舉結果，希望趕快提前定於一尊。

(中國時報)