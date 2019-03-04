新聞透視》藍未戰先分裂 綠白坐收漁利

2019年03月04日 04:11 中國時報 周毓翔

新聞透視國民黨總統黨內初選辦法搞得炮火四射，國民黨在2018年九合一大獲全勝，照理說形勢大好，未料家門大亂，天王之間搞到劍拔弩張，不惜以「脫黨」做威脅，意圖卡住國民黨人氣王韓國瑜出線，親痛仇快，如此恰可讓綠、白等競爭對手好整以暇看笑話，國民黨情勢若如此發展，好好局可能輸光光。

天王舞劍 意在卡韓

國民黨向來的問題在於「算計太多」，光是一個初選制度就搞半天，前新北市長朱立倫民調領先，因此就主張要「全民調」，反過來，民調落後，但有黨內影響力的前立法院長王金平與黨主席吳敦義則傾向加入黨員投票，只是比例各有主張。

黨內初選辦法好不容易拍板，又回到黨章規定的民調、黨員三七比，讓人實在不知道當初究竟是為何而爭，從全民調、五五開、全黨員投票，吵了半天，又回到原點，但絕非船過水無痕，而是再次印證大家對國民黨「內鬥內行」的算計形象。

在回應黨內基層與藍軍支持者期待下，吳敦義仍保留二階段徵召空間，令朱立倫、王金平都不滿。如今又傳出，「支持者」勸王乾脆跳過黨內初選，以連署獨立參選，不論這些大老們真實想法為何，這些消息一傳出，對黨內團結都是巨大傷害。

外界都認為，國民黨「二階段徵召」是為高雄市長韓國瑜留參選空間，最堪玩味的是，這也成吳敦義制衡朱、王的手段。王金平非省油的燈，他主動說選總統「只做一屆」，是想說服韓粉支持他，先讓韓國瑜在高雄站穩陣腳，王當一屆總統為韓鋪路。

吳拉韓國瑜 制衡朱王

王金平這一招，其實也是對著民調領先的朱立倫而來；朱相對年輕，不可能也跟著說只做一屆。近日突然殺出來的前台北縣長周錫瑋所提「二階段」，也是對著朱而來，所謂「二階段」根本是重演「換柱」，一來朱即使初選勝出也沒辦法專心競選，二來曾經主導「換柱」的朱，更是沒立場質疑「二階段」的做法。

國民黨為了提名總統候選人搞出一連串內鬥，砍得刀刀見骨，尤其王與朱對徵召的可能性，表現得如此反彈，讓人不禁懷疑，國民黨真的有共識要推出最強候選人嗎?當最後提名人選產生後，國民黨還有團結這兩字嗎？或又要面臨分裂？

(中國時報)