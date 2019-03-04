國民黨二階徵召條件 當對手出現變化

2019年03月04日 04:11 中國時報 郭建伸 ／台北報導 ／台北報導

國民黨總統初選提名不排除徵召可能，引發立院前院長王金平反彈，黨內擔憂王是否會脫黨參選。但藍中常委認為，以王金平的黨內身分地位，除非制度很不公平，否則絕對不可能做這種事；執政的前提就是要勝選，二階段是保留彈性，以防如台北市長柯文哲或其他人突然參選，導致黨內民調取勝的人選卻無法勝利。

中常委曾文培說，王金平是國民黨很重要的黨員，黨內當然不樂見他脫黨參選，對黨內團結有影響；目前還是民進黨執政，這次2020大選一定要想辦法取回執政權，若沒贏，講再多都沒用，而二階段徵召只是保留制度上的「假設、萬一」。

曾文培說，原則上七三制初選後決定的人選，除非不得已，否則國民黨不會變動，但建議或可在制度上設一點條件，比如在什麼情況才會啟動這萬分之一的可能性。他解釋，所謂萬分之一可能是指對手和環境出現變化，如柯文哲及其他非檯面上政治人物參選，恐導致由黨內民調取勝的人選，無法取得勝利，「至少保留討論空間」。

至於黨內擔憂二階段徵召恐因人設事，曾文培說，如果在制度上說清楚，避免黨內擔憂「換柱事件」重演。

中常委江碩平則表示，除非制度很不公平，以王對國民黨的忠貞，絕不可能獨立參選總統，「輸了他都認，都是外面在拱他」；不管是誰，初選制度過後若還被換掉，心裡一定會不服氣，強調國民黨不會做這種事情。

中常委姚江臨表示，二階段徵召其實不算二階段，因即初選後產生總統提名人選，但仍要經過黨代表大會通過，否則還不算是候選人，「如果只有那一個可以贏，大家不要考慮嗎？」

姚江臨說，想要執政就是要贏得選舉，如果有兩個人出來都穩輸，肯定讓國家繼續沉淪，並不是通過初選者很爛就要換，「如果差1、2個百分點，還有力搏機會，也不可能去做那件事情」。

姚江臨說，王金平的地位在黨內這麼高，不是隨便搞的人，「不可能（脫黨參選）吧！」

(中國時報)