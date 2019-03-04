同台看畫展 馬支持朱選總統
國民黨內總統初選競爭激烈，前總統馬英九昨回答媒體問題時表示，他一開始就支持新北市前市長朱立倫，過去他曾找朱擔任行政院副院長。朱立倫則說，馬總統一直支持鼓勵他，只要獲國民黨提名，他一定選到底，且一定爭取高雄市長韓國瑜的支持。
馬英九與朱立倫昨聯袂出席畫家張可芸畫展，現場聚集不少「馬粉」、「朱粉」，馬英九一到場時受到熱烈歡迎，馬心情不錯，還學起前總統陳水扁的口頭禪「有這麼嚴重嗎？」
馬英九雖支持朱，但對於是否支持朱選到底？馬則笑而未答。朱立倫說，「只要國民黨提名，一定是選到底」。
對於立院前院長王金平直言，保留二階段初選徵召是破壞團結，還說不排除參選到底。對此，朱立倫說，沒有所謂二階段，國民黨只要團結一致，展現出努力跟實力，會推出最強候選人；現在有這些疑慮，就表示國民黨不夠強，「只要我們夠強，我相信大家一定會全力團結支持」。
朱立倫說，韓國瑜是好朋友，也是國民黨資產，「現在支持韓市長全力拚市政」；國民黨目前沒規劃初選時程，現在只說到三七比例，就等時程公布再說。
至於未來是否到中南部Long stay爭取黨員支持？朱立倫說，國民黨黨員也是選民，因最終是大選，爭取全民支持還是最重要；比如他昨天在高雄參加餐會、活動，都是爭取所有民眾支持。
媒體追問，是否爭取韓國瑜支持？朱立倫說，「你放心，一定會的。」
(中國時報)
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