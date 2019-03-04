王幕僚 沒打算發動連署

2019年03月04日 04:11 中國時報 周毓翔 ／台北報導 ／台北報導

國民黨總統候選人黨內初選辦法雖拍板民調與黨員投票為三七比，但黨主席吳敦義卻保留了「萬分之一」徵召機會，有意參選的前新北市長朱立倫、前立院院長王金平均表無法接受。據傳，王金平備妥全民連署書，可能獨立參選總統，但王幕僚李信宏昨強調，根本沒打算發動連署。

依《總統副總統選舉罷免法》第22條規定，前一次總統或立委選舉得票超過5％的政黨，即可推薦總統候選人。2016年國民黨、民進黨、親民黨得票逾5％，可以提名候選人。若獨立參選，根據第23條規定，連署人數要達最近一次立法委員選舉選舉人總數1.5％，約是28萬人。

李信宏表示，確有友人有拿舊連署書「樣單」來見王金平，主要是該名友人不滿黨內對初選的說法，建議王金平不用理會黨內初選制度，直接連署就可以參選總統。

據了解，該位友人是希望王金平至少要了解連署的門檻、被連署與參與連署者要具備的條件。

不過李信宏也強調，那份連署書的「樣單」被那名友人拿來之後，至今也還擺在那邊，王金平完全沒打算要動它，至今沒有任何動作，也沒有計劃要發動連署獨立參選。

王金平受訪時，針對是否有脫黨參選想法，他表示，他是忠貞國民黨員，黨內想要參選總統者，現在就要出來參與黨內初選，不應該在後面才加入，「領導人要有智慧，這樣的做法只會造成黨的動盪，讓大家心有懸念。」

不過「二階段」提名的方式也讓有意角逐者都相當不滿，吳敦義雖然強調「沒有二階段的問題」，但會不會最後又啟動徵召？吳向來話不說死，僅強調初選制度要公平，但黨還是要以勝選為考量，讓外界認為，並未排除徵召的可能性。

王金平日前也說，黨內初選後若再徵召，一定會衍生爭議跟變數，「如果有人要往這方向衝，黨不會真正團結」。

前行政院長張善政表明要參選明年總統大選，張為無黨籍，參選方式透過連署。依《總統副總統選舉罷免法》第23條規定，連署人連署時，應附本人國民身分證影本，同一連署人只能連署一組正副總統候選人，否則無效。

(中國時報)