化解民怨 小英政策再現髮夾彎
為爭取2020總統連任，蔡英文總統加速化解民怨，昨天強調，政府沒有要加嚴老舊機車排放標準，也沒有要限制燃油機車的新牌照。二行程機車會勸導輔導，不會強迫要求淘汰，對於機車強制安裝ABS，她說，這是「前政府所定下的政策」，她很快的跟行政院反映，原先規定2021年要全面加裝，已經先暫緩。
民進黨中常會本周三將討論總統、立委初選時程，提名人選預計4月中旬出爐，為爭取黨內提名及勝選，蔡英文積極化解民怨。陸續邀集計程車、貨車等運輸業者入府座談，昨晚出席機車同業公會聯誼餐說明立場。
蔡英文表示，空污法修正以後，電動車趨勢，還有新款機車加裝ABS、CBS問題，都引起很多討論，也的確讓機車業者心裡有些擔心。「我要趁此機會向大家說明，很多機車業界面臨問題，政府會一樣一樣地解決」。
蔡英文指出，防制空氣污染很重要，但政府沒有要加嚴老舊機車的排放標準，也沒有要限制燃油機車的新牌照。「有人說政府要消滅燃油車，這絕對是假消息」。
對於機車強制安裝ABS，她強調，這是「前政府所定下的政策」，這項規定雖有助於整個標準提升，但是民眾有沒有能力負擔，或者額外增加成本，政府應該有一定的協助，她已向行政院反應。
她說，原先規定2021年要全面加裝，已經先暫緩。今年開始，新車加裝ABS，政府補助4千，裝CBS，補助1千，並且鼓勵這些安全設備以後可以變成「全配」。
車輛業者反映政府機關的行政作業很複雜，有時候蓋章要蓋好幾個，蔡英文表示，她已請行政院相關部會都要推行簡政便民。政府會檢討公路監理需要的文件，「未來到監理所，絕對不會讓大家文件一大堆，印章要蓋好幾個，讓大家自辦代辦都方便」。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。