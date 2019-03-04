化解民怨 小英政策再現髮夾彎

2019年03月04日 04:11 中國時報 崔慈悌 ／台北報導 ／台北報導

為爭取2020總統連任，蔡英文總統加速化解民怨，昨天強調，政府沒有要加嚴老舊機車排放標準，也沒有要限制燃油機車的新牌照。二行程機車會勸導輔導，不會強迫要求淘汰，對於機車強制安裝ABS，她說，這是「前政府所定下的政策」，她很快的跟行政院反映，原先規定2021年要全面加裝，已經先暫緩。

民進黨中常會本周三將討論總統、立委初選時程，提名人選預計4月中旬出爐，為爭取黨內提名及勝選，蔡英文積極化解民怨。陸續邀集計程車、貨車等運輸業者入府座談，昨晚出席機車同業公會聯誼餐說明立場。

蔡英文表示，空污法修正以後，電動車趨勢，還有新款機車加裝ABS、CBS問題，都引起很多討論，也的確讓機車業者心裡有些擔心。「我要趁此機會向大家說明，很多機車業界面臨問題，政府會一樣一樣地解決」。

蔡英文指出，防制空氣污染很重要，但政府沒有要加嚴老舊機車的排放標準，也沒有要限制燃油機車的新牌照。「有人說政府要消滅燃油車，這絕對是假消息」。

對於機車強制安裝ABS，她強調，這是「前政府所定下的政策」，這項規定雖有助於整個標準提升，但是民眾有沒有能力負擔，或者額外增加成本，政府應該有一定的協助，她已向行政院反應。

她說，原先規定2021年要全面加裝，已經先暫緩。今年開始，新車加裝ABS，政府補助4千，裝CBS，補助1千，並且鼓勵這些安全設備以後可以變成「全配」。

車輛業者反映政府機關的行政作業很複雜，有時候蓋章要蓋好幾個，蔡英文表示，她已請行政院相關部會都要推行簡政便民。政府會檢討公路監理需要的文件，「未來到監理所，絕對不會讓大家文件一大堆，印章要蓋好幾個，讓大家自辦代辦都方便」。

(中國時報)