韓國瑜沒生病 照樣沒見柯文哲
台北市長柯文哲自去年底，就積極想跟高雄市長韓國瑜見面，但韓出訪回台後因體力欠佳連續取消2場公開活動，連帶柯韓會也無法成局，北市府發言人劉奕霆表示，行程安排是以原本的活動為主，去高雄不代表一定要見韓國瑜，柯市長先前已說明，要見面必須雙方時間、地點許可，既然本來就沒有要見面，也就沒有「取消」的講法。
柯文哲不斷製造話題，228騎單車衝高雄，又在高屏逗留2天，但「柯韓」從知遇之恩，變成見一面都好難，外界揣測雙方暫不見面，是為了避免拉抬韓國瑜聲勢。但劉奕霆強調，不知外界為何有這樣的臆測，雙方見面一定是幕僚談定之後才會有，不會去考量跟誰見面是拉抬聲勢。
至於高雄市長韓國瑜出訪星、馬，沿途被記者追問要不要參選2020總統，他四兩撥千金，要記者「回國再說」，沒想到，一下飛機即以連日奔波太累為由，宣布閉關休養3天，似乎藉此迴避選總統敏感話題。
韓國瑜大嘆「體力確實大不如前」，但昨日透過官方line帳號請大家放心，他沒有感冒，「本人雖不是鋼鐵俠，但也不是林黛玉，不會因為出國密集工作幾天就病倒」，不過出訪行程真的很緊湊，他有趁這幾天補練一下龜息大法。
高市新聞局長王淺秋表示，市長這幾天只是沒公開露面，但也有安排私人行程，4日下午則將親自主持市府兩岸工作小組首次會議。
不只韓國瑜閉關，連過去對媒體無話不說的高市觀光局長潘恒旭，這2天也三緘其口，據了解，日前他面對媒體專訪提到「如果朱立倫的民調一直沒辦法突破柯文哲，韓國瑜那就很有機會」，私下回應總統選舉議題，被韓國瑜嚴正警告，不料，他又對媒體開玩笑，提出「4月之後再問我」，引發外界猜測韓國瑜屆時將有重大宣布。一番玩笑話再掀波瀾，韓國瑜人在星馬，只能隔海對潘恒旭再下封口令，這才讓他沉默好幾天。
(中國時報)
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