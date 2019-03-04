聚焦保護兒少 修法總動員

2019年03月04日 04:11 中國時報 陳志祥 ／台北報導 ／台北報導

為了在最熱門兒虐、家暴議題發言表態，立法院社會福利與衛生環境委員會周三（6）日審查《兒童及少年福利與權益保障法》修正草案，竟出現不分黨派、不分委員會立委提出多達37案修正案的盛況，但由於朝野有共識，預計2天內完成《兒少福利法》初審，送出委員會！

常設8委員會 共襄盛舉

國內兒虐問題已讓「人神共憤」，周三再度聚焦兒少保護議題，且更大規模動員，立院常設8個委員會都將共襄盛舉。除衛環委員會立委提案外，內政、司法、教育及文化委員會立委也都出席，連外交及國防、財政、經濟委員會也有立委提出修正案，罕見總動員幾乎要把《兒少福利法》從頭到尾用力翻兩番。

其中以《兒少福利法》第81條修正草案最熱門，曾犯性侵害犯罪防治法、性騷擾防治法、兒童及少年性交易防制之罪、兒童及少年性剝削防制條例之罪，都可能「不得擔任兒童及少年福利機構或兒童課後照顧服務班及中心之負責人或工作人員」，規定趨嚴。

兒福機構人員 規定趨嚴

立委對兒少福利法修正草案有很多見解，包括立委王育敏對第6條主管機關就有意見，主張修訂清楚；立委陳宜民提議第16條「兒童及少年擬予出養時，出養媒合服務者出養必要性之訪視調查」應負更多責任。

立委邱泰源表示，兒少保護是大家關心的事，他除了提案修改第81條，同時要求第43條有關菸、酒、檳榔與色情、血腥影像、網路等加強查緝，以保護兒少身心健康。立委林岱樺、林為洲都主張第100條「相關執行兒童及少年福利業務人員」對兒虐通報不力應提高罰責。

預計2天之內 完成初審

據了解，本周衛環委員會輪值召委是國民黨立委徐志榮，經過各方協調已有跨黨派共識，這次《兒少福利法》的修訂將會快速完成，預計2天的委員會討論後即可送出。

為了防止兒虐事件發生，醫界也將動員挺身而出，全國基層醫療協會提出基層醫療配合兒虐防制措施，例如新北市1600多家基層診所，以1家診所1日看診50至60人次計算，1天就能接觸約8至10萬個家庭，成為兒虐防制的強大助力。

另外衛福部也適時推出AI人工智慧運算，利用預警風險機制，提早預警揪出可能發生兒虐的憾事。

(中國時報)