轉移壓力 陸恐藉機謀奪我邦交國
國際局勢詭譎，兩岸關係也陷入緊張，外交部長吳釗燮今（4）日將在立法院進行業務報告。外交部書面報告指出，中國近來面臨許多嚴峻挑戰，不排除北京當局為轉移其目前面臨的內外交迫壓力，近期內藉機加強謀奪我邦交國及打壓我國際參與力道的可能性。
民進黨在2016年5月執政以來，我已失去5個邦交國，目前僅剩17個，外交部的警告，有打預防針的味道。
立法院外交及國防委員會今邀吳釗燮說明國際外交局勢，吳釗燮在書面報告中指出，中國並未停止對我進行打壓，包括對我邦交國持續影響、反對我與其他國家提升關係、阻撓台灣爭取加入或參與國際組織、擴大推動其「一中原則」國際標準化，並以假訊息進行干擾，企圖削弱台灣的主權，矮化我國家的地位，限縮我國際生存的空間。
由於中國面臨許多嚴峻挑戰，吳釗燮指出，外交部不排除北京當局為轉移其目前面臨的內外交迫壓力，近期內藉機加強謀奪我邦交國及打壓我國際參與力道的可能性。
吳釗燮強調，我外交雖面臨嚴峻挑戰，「但是我們會設法化挑戰為機遇」，中國近來以對付台灣的手段，對待許多國家，包括試圖在各地收買政治影響力、散播假新聞、駭入他國電腦系統竊密，許多國家已經警覺此情形，正在尋求因應之道，「我們願意和其他國家分享這些經驗」。
他重申，台灣會持續加強與美國、日本、歐洲、加拿大、澳大利亞、紐西蘭等理念相近國家密切合作，共同努力維護亞太區域的和平與穩定、一起捍衛民主、自由、人權等共享的理念價值、協同因應中國的滲透影響。
儘管中國從未曾停止謀奪我邦交國，且不乏我友邦若干政治人物對中國懷有不切實際幻想的情況下，但吳釗燮強調，外交部將全力維繫我現有17個邦交關係，鞏固邦誼，目前各邦交關係都相對穩定。
(中國時報)
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