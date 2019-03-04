反陸親美日 註定白忙一場
外交部今日提出的施政報告裡，無論是區域安全合作、國際組織參與，數度提及要與「理念相近」國家，特別是美、日等國合作。美國與日本對台灣而言當然重要，但蔡政府若是將「親美」、「親日」與「反陸」掛在一起，註定是白忙一場。
在國際間，只有永遠的利益，沒有永遠的朋友。蔡政府卻喜談「理念」，政府要員講得口沫橫飛，其實欠缺說服力。尤其美國總統川普是不折不扣的商人，他在剛當選總統之初，與蔡英文總統通電話的理由是台灣既為美國武器重要買主，為何不能通電話？同理，若為了台灣，搞到美、陸要兵戎相見，川普豈會埋單！
蔡政府近來在兩岸間頻打戰爭牌，並運作「理念」相近的美國會議員主張邀蔡英文總統訪問國會，逼得前美國在台協會(AIT)主席卜睿哲發文力陳，蔡英文訪國會一旦發生，必然對美、陸、台均不利。卜睿哲的發言代表國務院的看法，如果台灣一意要把美國拖進兩岸戰事，美國豈能不提早把話說清楚?
蔡英文日前接受日媒專訪，要求台日進行安保對話，但是大陸國家主席習近平即將在6月訪日，在此之前，日、台關係不可能有太突破進展。蔡政府一向有意凸顯日本對我友好，但對於「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP )，日方迄未發一言，在參與WHA年度大會上，日本亦從未明言相助，日台關係遠不如蔡政府所想的紮實。
外交與兩岸關係未必是零合的遊戲，但蔡政府卻將「捍衛主權」與「倡導獨立」硬是要掛在一起，以刺激大陸，換取民眾支持，才令外交與兩岸成為難解之題，在此思維下，無論蔡政府用多少力氣鞏固邦交，最後可能都是徒勞無功。
(中國時報)
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