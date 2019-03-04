情報員楊銘中盼榮譽退伍 軍方力爭

2019年03月04日 04:11 中國時報 呂昭隆 ／台北報導 ／台北報導

軍情局上周贈勳給被關19年半，刑滿獲釋的情報員楊銘中，儀式簡單隆重，楊銘中授勳時表示盼恢復軍職，並榮譽退伍；在旁觀體的忠義同志會理事長陳虎門也幫腔，軍情局同意上簽呈給國防部爭取。楊銘中隨後依程序，完成失事過程報告和清查考核。

楊銘中刑滿出獄，大陸破例事先通知楊出獄時間，並同意楊的家人前往北京接人，楊銘中在北京機場與家人合影後，出獄當天即返台。陳虎門說，以往大陸釋我放情報員，即使是刑滿，不會事先通知，例如過去釋放前軍情局上校朱恭訓，都是人到了桃園機場，軍情局與家屬才知獲釋，楊銘中是個例外，也是大陸的善意。

據了解，軍情局事先得知楊銘中獲釋，1月23日派人在中正機場迎接，並直接告訴楊，可以先回家過年，而非到局裡做清查考核，隨即幫忙辦身分證、健保卡，並「從寬、從優、從速」辦理補償，包括補償金、資遣費與財損補償等，非常照顧，楊在授勳時，也向軍情局表達高度謝意，特別是在獄中時其父母過世，喪葬費都是軍情局負責支應。陳虎門說，情報員獲釋後，通常都是軍情局先帶回做清考，清考完才能自由行動。

楊銘中是「少康專案」聯絡人，失事後，先判死刑，再判死緩，後改無期徒刑，再改為20年刑期，並減刑半年，剩19年半，楊銘中服滿刑出獄。同案的解放軍少將劉連昆、大校邵正忠均槍決，另一聯絡人姚嘉珍，已於去年刑滿獲釋。

軍情局說，楊銘中服刑近20年期間，均依「國家情報工作法」及相關規定照撫家屬，每月發給家屬生活補助費用及三節發給慰問金，並提供家屬赴陸探視全額經費。軍情局說，楊銘中服刑期間，政府充分支援經費，以改善獄中生活及爭取減刑，並獲致減刑5年4個月成效，方能提早獲釋返台。

至於楊銘中希望能恢復軍職再辦退役，軍情局說，楊銘中於民國73年因案判刑禁役，84年方以「聘任三等」運用，從法律規定與運用事實，均無法恢復軍職身分。

陳虎門表示，忠義同志會一年一度的317大會，將以公開英雄式表揚楊銘中。這是受俘情報員獲釋首例。唯楊銘中是否出席，將視軍情局與楊銘中個人態度而定。

(中國時報)