蔡總統應給情報員一個肯定

2019年03月04日 04:11 中國時報 呂昭隆

楊銘中42歲入獄，62歲出獄，人生精華都在北京的監獄高牆中度過。他出獄後的唯一希望，就是能恢復軍職再光榮退役，但楊銘中曾在軍中犯錯而撤職法辦，軍方沒這個權限，唯有上大簽，待蔡英文總統核定。

楊銘中年輕時，因犯錯被拔掉軍階，在軍監坐牢，正是如此，在獄中認識因江南案而服刑的前軍情局長汪希苓與陳虎門等人。楊銘中出獄後，加入軍情局，他提出的條件，就是若能代罪立功盼恢復軍職，軍情局沒有承諾，但知道這是他加入情報工作的動機。

楊銘中冒險做交通，往來兩岸，而且聯絡的對象是解放軍少將劉連昆，是軍情局「鎮山之寶」；依當時時空背景，願意接這個任務是非常冒險，只要失事，一定殺頭，而且膽識不夠的，不敢做；敢做的，軍情局也不一定要，要把交付這麼重要的線，沒有經過層層考核，是不會輕易託付。楊銘中能接下這個任務，就是想洗心革面，而且是經過軍情局考核背書的。

軍情局做的都是預警情報，是守勢情報，守護台灣家園，劉連昆案是最精典的案例，在1996年台海危機，給了許多高價值的情報；而楊銘中失事被捕，入獄19年半，早已是功大於過。

只是，楊銘中的要求，軍方沒有權責核定，只有總統可以批准。蔡政府應諒解，讓他恢復軍職退役，給予適當榮耀，以示對情報工作人員的肯定。如此，看在所有情報員的眼裡，自是一大鼓舞。

(中國時報)