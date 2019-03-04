流感疫苗選株會 台首度缺席

2019年03月04日 04:11 中國時報 陳志祥 ／台北報導 ／台北報導

台灣參加世界衛生組織（WHO）今年2月21日在北京舉行的北半球季節性流感疫苗選株會議，再度遭到「技術性」干擾，已經備妥與會人選的衛生福利部一直等到會議當天凌晨1時才收到邀請函，趕不及前往開會，造成台灣6年來首度因「技術問題」卡關缺席。

世界衛生組織每年都會在南、北半球各舉辦一場流感疫苗選擇病毒株會議，台灣2014年開始受邀出席會議，當年也是在北京開會，台灣推派的代表有1人因故無法出席，最後只有1人出席。

兩岸失和 技術干擾難突破

往後幾年選株會議，台灣都有遇上「技術問題」，總在開會前一天才收到邀請函，但還好開會地點在歐美國家，仍能突破「技術干擾」，甚至提前打探消息，派員前往「等候通知」，然而今年因兩岸關係而無法提前作業。

疾管署副署長羅一鈞表示，事實上，在18至20日就有疫苗選株的閉門會議，討論病毒選株的考量，最後結果才會在21日的公開會議對外公布。今年台灣在閉門、公開選株會議全部無法列席，，本來指派同仁前往，希望能旁聽會議，對世衛決定疫苗株過程會比較清楚，可拿到第一手資料，更了解國際疫情趨勢。

羅一鈞認為，雖缺席會議，但可透過世衛網路公布的訊息或從參加會議的國外專家取得相關資料，應不至於影響國內防疫。

錯失先機 不影響防疫工作

世衛流感疫苗選株最後決定四價流感疫苗組合是A型H1N1的布里斯本株（Brisbane）、B型維多利亞株（Colorado）與山形株（Phuket）。另1株A型H3N2陷入「2選1」決擇中。

台大醫院小兒部主任黃立民指出，今年公費流感疫苗將全面換用四價疫苗，由於世衛延遲公布病毒株，可能影響疫苗製造與供貨，國內藥廠也急著等待結果。

(中國時報)