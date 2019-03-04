空汙降載輸協和 台電喊冤
紅害來襲，台中市16個空品測站高達13站測出有礙所有民眾健康的「紅色」等級，惟台中火力電廠降載減發電量卻不及北部的協和電廠，引發台中市府抨擊，要求中央及台電正視能源區域正義問題。對此台電喊冤強調，中火1月至今因應空品降載已減發11.79億度電，占全台火力電廠減發量逾54％，昨日降載量比協和電廠略低，主因協和是燃油機組，未達緊急發電要求所致。
紅害、紫爆頻傳，全台民眾憂心忡忡，特別是連日來受南北風向轉換影響，台灣西半部空汙嚴重，台中環保局空品測站昨日更有多處測出的空品不利民眾健康。但中火降載量卻低於北部的協和電廠，引發中市府炮轟，要求中央政府與台電正視能源政策及區域正義。
依據台電官網資料顯示，昨日配合空汙降載概況，分別是協和電廠降載1700MW、林口電廠降載800MW、中火降載1680MW，以及興達電廠降載1000MW。對於中火降載量低於協和電廠，台電官員強調，協和是燃油機組，燃料價格高，主要做緊急調度使用，囿於備轉容量昨日達9.54％，1、2號機未達發電標準，3、4號機的發電量也分別僅及13、14萬瓩，降載原因與空品關聯度有限。台電主管並強調，因應空汙，中火昨日自7至16時自主降載1680MW（含歲檢修），另從1月1日至昨日總計降載109次，減少發電 11.79億度，以今年以來台全主要電廠降載309次，減少發電21.78億度電分析，中火因配合空品或檢修，減少發電度數占總降載減發電量逾54％。
台電主管強調，空氣品質不佳因素很多，並非關掉火力發電機組，空氣就會變好，但台電會持續在供電穩定下，加強配合火力降載，盡力協助改善空品。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。