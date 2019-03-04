空汙降載輸協和 台電喊冤

2019年03月04日 04:11 中國時報 王莫昀 ／台北報導 ／台北報導

紅害來襲，台中市16個空品測站高達13站測出有礙所有民眾健康的「紅色」等級，惟台中火力電廠降載減發電量卻不及北部的協和電廠，引發台中市府抨擊，要求中央及台電正視能源區域正義問題。對此台電喊冤強調，中火1月至今因應空品降載已減發11.79億度電，占全台火力電廠減發量逾54％，昨日降載量比協和電廠略低，主因協和是燃油機組，未達緊急發電要求所致。

紅害、紫爆頻傳，全台民眾憂心忡忡，特別是連日來受南北風向轉換影響，台灣西半部空汙嚴重，台中環保局空品測站昨日更有多處測出的空品不利民眾健康。但中火降載量卻低於北部的協和電廠，引發中市府炮轟，要求中央政府與台電正視能源政策及區域正義。

依據台電官網資料顯示，昨日配合空汙降載概況，分別是協和電廠降載1700MW、林口電廠降載800MW、中火降載1680MW，以及興達電廠降載1000MW。對於中火降載量低於協和電廠，台電官員強調，協和是燃油機組，燃料價格高，主要做緊急調度使用，囿於備轉容量昨日達9.54％，1、2號機未達發電標準，3、4號機的發電量也分別僅及13、14萬瓩，降載原因與空品關聯度有限。台電主管並強調，因應空汙，中火昨日自7至16時自主降載1680MW（含歲檢修），另從1月1日至昨日總計降載109次，減少發電 11.79億度，以今年以來台全主要電廠降載309次，減少發電21.78億度電分析，中火因配合空品或檢修，減少發電度數占總降載減發電量逾54％。

台電主管強調，空氣品質不佳因素很多，並非關掉火力發電機組，空氣就會變好，但台電會持續在供電穩定下，加強配合火力降載，盡力協助改善空品。

(中國時報)