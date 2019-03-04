全台濕冷一周 低溫下探12度
中央氣象局表示，受東北季風影響，今（4）日北部低溫約攝氏16度，溫度仍偏低，但降雨趨緩，可穩定到明天白天，明晚另一道鋒面接近，大陸冷氣團6日南下，全台將轉為濕冷天氣，預估此波冷氣團最冷時間點落在7日、8日，北部下探12度，降雨也持續至10日。
氣象局預報員李孟軒表示，今天北部地區及宜蘭、花蓮仍受東北季風影響，高溫20至22度，低溫僅16度，氣溫仍偏低，但其他地區受影響不明顯，低溫18至20度，中南部仍有26至28度高溫。
今天降雨明顯減少，僅剩東半部有短暫雨，各地天氣穩定持續到5日白天，5日因東北季風減弱，北部氣溫也將跟著回升。
李孟軒指出，6日陸冷氣團南下，且華南雲雨區開始移入，全台將轉為濕冷天氣，預估7日、8日是最冷的時候，北部低溫僅剩12、13度，中部13、14度，南部16度。這波冷氣團及東北季風9日起開始減弱，但因華南雲雨區仍有水氣一直進來，9日、10日降雨仍多，溫度回升亦不明顯。
李孟軒表示，近來旱象趨嚴，本最快周二晚間起便可見雨勢，雨水頗多，但是否緩解旱象仍要觀察雨是否落在集水區；此外，5日晚間到6日清晨，西半部及離島金門、馬祖有起霧機會，亦須特別注意。
(中國時報)
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