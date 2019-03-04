教旱鴨子自救 體育署砸1.8億
去年中小學應屆畢業生游泳合格率不到5成，教育部體育署今年編列1.8億元經費，補助地方政府整合游泳池資源、師資及交通車等項目，讓學生在每個教育階段都可上10至14節的游泳課，國小畢業生有能力游15公尺、國中生25公尺及高中生50公尺。
前總統馬英九曾推出「泳起來」計畫，不過教育部體育署「整合公私立游泳池－推動無游泳池學校實施校外游泳教學計畫」協同主持人、淡江大學教授黃谷臣表示，當時有些學校在代收代辦費中收「游泳池水電及管理費」，引發家長不滿，監察院2010年因此糾正教育部。
「那時起，學校游泳教學受挫。」黃谷臣說，許多校長怕惹麻煩，沒游泳池的學校甚至就不教游泳了。以去年來說，小六、國三及高三生接受游泳檢測，整體合格率不到5成。今年地方政府提出游泳教學計畫，要獲體育署補助，原則上不能向學生收費。
體育署統計，106學年有885所中小學無實施游泳與自救課程，占所有學校數22.78％，主要原因是校內無泳池（80.25％）。105、106、107年等3年，學生溺水死亡人數分別是22人、26人、17人，沒上游泳與自救課程學校，學生戲水出意外的比例偏高。
體育署去年9月首試辦國中小學生校外游泳教學，新北市、桃園市、新竹縣、南投縣、雲林縣、彰化縣、屏東縣40所國中小響應，讓學生到來回30分鐘內的校外游泳池上課。但學校在接洽游泳池、安排交通、師資及取得時段等遇到不少困難。
教育部體育署科長張聖年表示，最近修訂「補助推動學校游泳池及水域運動實施要點」，今年起，各縣市政府提出的游泳教學計畫，將依他們的財政等級，分別補助82％至90％經費，鼓勵整合游泳資源。
張聖年舉例，嘉義市政府調查各校交通車需求，聯合採購交通車，各校僅須依校外游泳教學課程時間，要求交通車公司派遣車輛即可，減少不少行政作業困擾。
(中國時報)
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