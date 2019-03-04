完善課程安排 千萬別只蓋泳池

2019年03月04日 04:12 中國時報 林志成 ／台北報導 ／台北報導

教育部體育署透過各種政策要讓學生學會游泳。校長團體認為，校外游泳教學常遇到困難，有時還要家長分攤交通費用，希望政府協助解決。教師及家長團體說，政府應努力提升學生游泳通過率，但別用蓋游泳池來達成。

全國中小學校長協會副理事長、新莊國小校長張信務說，台灣是海洋國家，政府有必要讓每個學生都有機會學會游泳，戶外活動才更安全。不過不少學校沒有游泳池，游泳教學必須到附近游泳池，衍生許多問題。

張信務舉例，新莊國小沒游泳池，學生必須到恆毅高中泳池上課，但該處同時承接5個學校游泳課，上課時段常喬不攏，學校必須將3周游泳課集中在1天內上完，或是原本1學期可上完的課，必須延長為2學期才上完，影響其他課程的安排。「部分學校派遊覽車接學生去校外游泳教學，學生或家長必須另行負擔交通費。」張信務說，有些學校離游泳池較遠，須用遊覽車接送，衍生費用未來或可由政府支付。

「別用蓋游泳池的方式來讓學生學會游泳！」全國教師工會總聯合會理事長張旭政說，蓋游泳池後續還要很多維護費用，以前許多縣市在校內、外增建游泳池，但因為沒有人力及財力管理，最後都變成「蚊子游泳池」。

張旭政指出，政府應努力讓每個學生都學會游泳，但不可能達到百分百，以偏鄉學校而言，周遭根本沒有游泳池，老師更不可能帶學生到野溪去學游泳，在這樣情況下，應該鼓勵發展其他運動項目。

台灣家長教育聯盟理事長謝國清表示，游泳已列為12年國教健康與體育課綱中挑戰類型運動的學習項目，既是正式課程，政府必須完全承擔。

(中國時報)