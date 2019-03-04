缺電危機 用肺發電也難解

2019年03月04日 04:12 中國時報 王莫昀 ／台北報導 ／台北報導

經濟部今日赴立院經委會報告能源政策及未來能源結構轉型，不過對府院及經濟部官員不斷聲稱供電穩定、電價僅會微幅上漲，學者專家直言「這怎麼可能」！以核養綠公投發起人黃士修更指出，經濟部內部都了解，公投要求每年火力減1％及民進黨政府堅持推動非核家園下，2年後即使公投失去約束力，火力發電全開，電力供應仍將出現缺口。

經濟部1月底公布新版能源政策，確定核一、二、三廠不延役，核四不會重啟，卻保證依現行電源開發規畫2年後不會缺電。

黃士修指出，廢核將導致未來2年有缺電危機，即使核四重啟，如沒有核二、三延役，也難保電力轉型能無縫接軌，險峻狀況，其實經濟部上下都知道，卻沒人敢戳破。

立委曾銘宗表示，蔡政府硬要推非核家園，面對能源政策走到一定程度，硬扭回來時，全民須付出很大代價，現在只能力拚以核減煤、重啟核四等公投過關。

熟知國內能源結構的中央大學教授梁啟源說，隨核二1號機、2號機除役，燃煤有降載壓力，燃氣又因第三接收站延宕，供氣有疑慮，太陽光電因用地整合、饋線問題，現只有5千公頃土地可用，加上離岸風電興設緩不濟急，2021年勢將面對缺電危機。

至於外傳電價恐上漲2成左右，梁啟源表示，數字根本低估，加計因應再生能源須建立智慧電網等強化電網措施、燃氣成本攀升、備用容量增加等因素，未來每度電至少要漲1.3元，以目前電價估，漲幅約達5成，政府一再漠視相關問題，苦果最終還是得由全民埋單。

(中國時報)