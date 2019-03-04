電動機車補助 下半年恐斷炊

2019年03月04日 04:12 中國時報 黃琮淵 ／台北報導 ／台北報導

淘汰二行程並新購電動機車可拿補助項目

政府財源拮据，購置電動機車補助恐怕難以為繼。據了解，經濟部工業局今年編列4億元預算補助購車，等於4萬個名額，以目前電動機車每月6、7千台的銷售量，最快6月用罄，由於財源沒著落，若是下半年才購車，恐怕得有至少多掏1萬元的心理準備。

買氣增 財源不夠用

力促2035燃油機車落日，中央與地方政府聯手加碼補助電動機車。目前可享補助有4塊，分別是經濟部工業局補助1萬元、環保署補助5,000元，地方政府為1,500到1萬8,000元不等，還有交通部的CBS補助1,000元。

隨著電動機車買氣漸增，補助款開始有「不夠用」的壓力，加上一系列節能家電補助方案出爐，也排擠到電動機車的補助財源，經濟部工業局今年只擠出電動機車4億元預算，以每台補助1萬元計，也就4萬台額度。

4萬台額度能撐多久？以經濟部〈電動機車產業網〉統計，今年迄今已補助1.3萬台，以每月約6、7千台的銷售能量預估，最快年中用完。意思就是說，下半年才要購車者，將面臨拿不到工業局補助，至少多花1萬元。

事實上，電動機車動輒要價7、8萬元，若無政府補助，對民眾購車將是龐大負擔。從統計顯示，除了工業局及環保署補助，地方政府補助多寡，影響民眾購車意願甚鉅，其中補助最多的桃園市，購車數自是名列前茅。

以尚未公告補助的高雄市為例，地區經銷商透露，買氣確實差了一截，畢竟現在的消費者都很會算，加上縣市政府補助可能上萬，任誰都不會輕易放棄資格，所以補助遲未公告，民眾購車意願也會打了折扣。

業者指出，少了工業局補助，勢必對電動機車買氣造成衝擊，包括台灣山葉、三陽、宏佳騰等機車業者，都計畫在下半年推新車，「戰國時期」缺了工業局補助，對產業發展自是重挫。

沒趕上 多付1萬元

據了解，工業局對於4億元購車補助款「每天都在倒數」用盡，也很積極找財源。不過因大選將至，要讓民眾有感政策相繼出爐，包括節能家電與計程車都要汰舊換新，會否因此排擠到電動機車，官員也沒把握。

(中國時報)