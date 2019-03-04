油電車死路 別再重蹈覆轍
政府財源不足，電動機車補助可能斷炊，這類「半途而廢」的政策屢見不鮮。2014年取消高價油電車貨物稅減半補助，把好不容易養起來的油電車市場打回原形，如今要推2040燃油汽車落日，看來何其諷刺。
節能車議題紛擾已久，不過台灣長期都是「有目標沒規畫」，或是「有短期對策沒長期政策」，即便是補助，也是今天不知明天有沒有，礙於財源，缺乏長期規畫，就更別提政治的不確定因素，說停就停。
這樣的背景下，很難對節能車推廣訂出長期計畫。以電動機車為例，在gogoro帶動民眾對電動機車接受度提高後，更多廠商將加入銷售時，卻面臨補助可能喊停，如同澆盆冷水。
2014年時，立法院一聲令下，就取消貨物稅減半補助，雖說是針對高價車的排富條款，但卻忽略「有錢人較有可能選購環保車」的現實，高價油電車賣不動，低價油電車也不可能存活，結果玉石俱焚。
沒隔幾年，政府訂出燃油車落日、或大幅提高CAFE標準，又要衝刺節能車，再度走回多賣油電車的老路。但虛晃4年的結果是，難以回到當年油電車暢銷的景況，當年驟然取消補助的傷害，可見一斑。
有當年的慘痛經驗，電動機車更不該重蹈覆轍。台灣有「機車王國」美名，至少在電動機車這塊，仰賴國外程度不像汽車，如果還沒辦法堅持做對的事、扶植要起飛的產業，弄成狗尾續貂，就真的怪不了誰。
(中國時報)
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