海運業觸底強彈 貨量年增3.8％

2019年03月04日 04:12 中國時報 黃琮淵 ／台北報導 ／台北報導

陸美貿易磋商可望傳出好消息，海運業景氣觸底強彈。根據海運諮詢機構Alphaliner最新預測，今年全年貨量年增3.8％，反觀貨櫃航運艙位供給率僅成長3.2％，由供過於求轉為供不應求，出現「黃金交叉」。

對於海運景氣轉佳，陽明海運董事長謝志堅表示，不敢說「樂觀」，但至少今年海運展望是「審慎不悲觀」，陸美貿易戰的後續發展，仍影響海運景氣，各家船公司也會把用在大中華市場艙位移至東南亞，分散風險。

川金二會破局，美國總統川普面臨內憂外患壓力，焦點再度轉回正在磋商的陸美貿易談判。白宮經濟顧問庫德洛受訪時指出，陸美即將達成一項歷史性的協議，除大陸官方將承諾減少對國營企業的補貼，並降低干預匯市，在在指向為這場貿易大戰畫下句點。

對於陸美爭端，謝志堅表示，去年第4季貨主提前拉貨，今年元宵節貨主提貨狀況也沒異常，意味第1季貨運表現，並未因去年提前拉貨而停滯，算是「好的開始」，如陸美貿易磋商能有好消息，自是以利多看待。

謝志堅指出，景氣影響供需，決定海運經營環境，今年整體市況優於去年，主因明年低硫油新規將上路，有部分船舶進廠安裝脫硫器而無法營運，有的太過老舊直接汰除，導致艙位供給成長率降至3.2％，不再船滿為患。

(中國時報)