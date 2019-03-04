《工商時報基金通》一指掌控基金理財

2019年03月04日 04:12 中國時報 黃惠聆 ／台北報導 ／台北報導

《工商時報》與《基富通證券》自3月4日起將展開跨界合作，並於4日下午共同舉行記者會，會中除由《工商時報》社長陳國瑋與《基富通證券》董事長林修銘簽署合作協議之外，並邀請投信投顧公會理事長張錫出席與會，為《工商時報》與《基富通證券》攜手深化台灣基金投資服務的合作共同見證。

雙方的合作模式，係由《基富通》平台上所銷售的基金資訊，也可在《工商時報基金通》獲得同樣即時的基金報價資訊，雙方的合作也讓《工商時報基金通》網頁自今日起，為《基富通》平台上所銷售的基金有了導購功能。投資人只要在《工商時報基金通》網頁閱讀各項理財基金新知時，在一指之間即可以找到相關基金投資標的及查詢到各基金績效，讓投資人在基金投資上更順手，打造基金理財新局勢！

《工商時報》長期以來即致力於提供最新投資訊息、協助投資人找到最佳投資決策；由金管會主導結合集保結算所、櫃買中心以及各大投信投顧業者共同投資設立的《基富通證券》不僅是上架基金數（目前有3149檔）最多的基金平台，目前正在金管會的政策鼓勵下，成為唯一推動「全民退休投資專案」實驗平台，協助全民理財，因此，《工商時報》與《基富通》兩單位在「1+1＞2」的基礎下，共同為台灣投資人的退休理財，與基金投資貢獻最大心力。

《工商時報基金通》是一個全新基金投資模式，也就是投資人在《工商時報》官網的《基金通》選購基金，一旦選購完成即可同步下單並聯結到《基富通》完成交易，所有的合作也符合一切基金交易的法令遵循。

除此之外，在《工商時報基金通》的網頁上也可以找到各種不同單元，包括教導基金新手如何一次就上手、幫退休族找最適基金標的等等。投資人如果想知道各資產管理機構的投資建議及研究報告，則可以到「機器人主播台」挖寶；另在「基金聯合國」「選基金策略寶」則可透過投資人自訂條件篩選基金。

《工商時報基金通》網頁為https://ctee.com.tw/funds，或直接掃描QR code

(中國時報)