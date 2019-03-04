創新高 94％上班族開春想跳槽
金豬年開工，全球股市大漲，上班族似乎擺脫對景氣悲觀的陰霾；根據yes123求職網調查發現，高達94％上班族新春開工後，有跳槽轉職的計畫，轉職意願不僅比去年同期略高，更創調查以來的新高紀錄。
轉職三部曲 按部就班來
yes123求職網發言人楊宗斌警示，台股萬點行情，但全球經濟走緩卻也是不爭的事實，豬年台灣經濟成長率力守「2字頭」，企業經營仍得多加把勁。主計總處近日公布1月失業率為3.64％，經季節調整後來到3.72％，創2017年9月以來新高，楊宗斌解讀，這顯示景氣擴張力道趨緩，失業人口下降幅度不大，年後轉職潮又屬職場老鳥相互競爭市場，上班族宜「居安思危」。
楊宗斌認為，上班族跳槽轉職應掌握「三部曲」，第一步，不要馬上離職，而是整理近1年的工作績效、成果與老東家懇談，若暗示離職、加薪，雇主反映冷淡且沒有慰留動作，才進入第二步，即投遞有興趣公司或職務履歷表；最後，上班族跳槽最關心薪水怎麼談，楊宗斌認為，除非主管職或具稀有專業技術，薪資彈跳力能創造1成的水準，已經算優渥了。
薪資彈跳力 別寄望太高
值得留意的是，今年上班族跳槽，付諸行動的比例比歷年高，楊宗斌從調查資料顯示，10.4％受訪上班族已經找到新工作了；探究上班族轉職意願創新高的理由，楊宗斌表示，薪水低、福利差，長久工作下來感覺沒有前景，是最大主因，只是離職理由，多半不會說「真心話」。
1111人力銀行公共事務部暨職涯發展中心總經理李大華提醒，上班族跳槽轉職，一定要考慮清楚，內部調查顯示，75％的上班族有到任新公司，才發現現況不如預期，最常遇到的狀況是工作內容與面試不符、要求做工作以外的雜事、工作量不斷增加等，尤其中小企業最常發生，很多上班族到任新公司，待不到2周就閃離。
選擇新公司 務必停看聽
去年轉職的吳先生，新工作應徵倉管工作，原本談好月薪2.7萬元，3個月後加薪至3萬元，期限到了公司卻以標案太少，公司業績不佳為由，沒調整薪資就算了，還被公司當搬家工人使用，曾被設備砸傷大腿，忍了好幾個月，最後決定離職；吳先生建議，轉職前一定要先談好新工作的內容、薪資，否則不要貿然轉換工作。
(中國時報)
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