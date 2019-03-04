2019年03月04日 04:12 中國時報 洪凱音 ／台北報導 ／台北報導

壽險業年後大舉徵才，業務員大軍需求3萬人，吸引挑戰高薪的轉職者加入；富邦人壽總經理陳俊伴表示，年輕人想轉戰壽險業務員，必須先做2大改變，第一，改變「宅」個性，第二，改變生活習慣，能做到這2大改變，才有機會立足壽險業、挑戰更好的薪水。

陳俊伴透露，上班族轉戰保險業務員，過去35歲至40歲最好用，不僅有豐富的人生經歷，甚至曾有生意失敗、負債的經歷，會特別珍惜每個發展機會；富邦人壽業務員平均年齡約37.2歲，近年積極年輕化，今年仍會持續擴大組織人力，預計增員6000人，期望吸引年輕族群加入團隊。

陳俊伴觀察，20、30歲年輕人在網路環境中長大，個性比較「宅」，當業務員不能宅在家，一定要走出去，必須改變「宅」個性、敢於見人，才有陌生開發的機會，第二，是改變生活習慣，年輕人日夜顛倒比例高，他發現年輕人不是早上爬不起來，而是到早上才睡覺，才會爬不起來。

由於壽險業務員定著率僅5成，即一年後僅半數人存留下來，壽險業會利用轉職潮大舉吸收新血，國泰、富邦、新光等大型壽險公司，每年招募的業務員規模都是數千人起跳。

陳俊伴建議，菜鳥不妨以時事做為陌生拜訪的話題，像近來超跑意外頻傳，一般老百姓撞到根本承受不起，而富邦壽險業務員可以跨壽產險商品，例如銷售近來最夯、保費便宜的汽車超額保險等，就是與客戶建立關係的第一步。

而菜鳥要達轉職的成熟階段，陳俊伴認為，3年要累積近200個客戶才能有穩定的生活收入，陳俊伴建議，業務員菜鳥以1個月開發5個新客戶為目標，花3年替工作打底，提高工作穩定度。

(中國時報)